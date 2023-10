CALCIO/ Rosso facile ai danni del Rione Terra Sibilla, sconfitto 0-1 dal Nola in 9 contro 11

BACOLI – Il Rione Terra Sibilla ospita il Nola al “Chiovato”, squadra che staziona attualmente a metà classifica con 8 punti contro i 4 dei flegrei. La squadra di casa è chiamata a proseguire il processo di crescita mostrato già nello scorso turno con la Mariglianese, con la sconfitta arrivata solo nel recupero. Come in quella gara, chiusa con l’espulsione (ininfluente) di Mennella, che invece il colpo lo aveva subito, anche nel match di ieri il cartellino rosso del direttore di gara è stato mostrato con grande rapidità ai ragazzi del Rione Terra Sibilla, questa volta influendo molto di più sullo 0-1 finale in favore del Nola. Sono stati infatti ben due gli espulsi con rosso diretto tra le fila dei flegrei: Pisano a fine primo tempo e Castellano a metà ripresa, che hanno dovuto raggiungere anzitempo gli spogliatoi. Delusione per le circostanze espressa anche dal direttore sportivo Pasquale Costagliola: “Mi dispiace perché vorrei un po’ più di attenzione in più per i sacrifici che fanno società e calciatori. Ai ragazzi oggi va fatto comunque un plauso per aver giocato alla pari contro una grossa squadra come il Nola. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza, e stiamo crescendo per riuscirci”.

LA PARTITA – Non c’è bisogno della fase di studio: il Nola parte forte e colpisce una traversa già al secondo minuto, al primo corner conquistato dopo un colpo di testa in mischia. Assorbito lo spavento, il Rione Terra Sibilla inizia a giocare e ringhiare agli avversari, tenendo molto bene il campo. Sugli sviluppi di un nuovo calcio d’angolo, arriva l’occasione anche per i flegrei al minuto 21: la difesa nolana allontana la palla dall’area di rigore e Accietto la rimette in mezzo, trovando una splendida coordinazione al volo di Iammarino, che sfiora il palo alla sinistra di Somma. Intorno alla mezz’ora, sul Chiovato si abbatte un diluvio improvviso che appesantisce il terreno di gioco e complica la sviluppo della manovra delle due squadre. L’unico sussulto prima del doppio fischio è infatti di tipo disciplinare: Pisano sbraccia nella contesa di un pallone, colpendo a mano aperta un avversario sulla schiena, ma per il signor Russo l’ammonizione non è sufficiente e manda l’attaccante sotto la doccia in chiusura di tempo. Ripresa che inizia quindi in inferiorità numerica per il Rione Terra Sibilla, che lascia ad Accietto il compito di provare a ripartire. Al 53′ Gennaro Esposito fa da sponda per l’inserimento del neo entrato Corbisiero, che da posizione defilata tira alto, rinviando il vantaggio del Nola. Tre minuti più tardi, una punizione laterale dei nolani pesca infatti ancora Gennaro Esposito in area, che stavolta si mette in proprio ed anticipa il marcatore di testa, portando in vantaggio i suoi. Con i padroni di casa che provano a reagire, ecco un’altra sanzione: al 68′, durante un’azione di contropiede, Castellano prende posizione con le braccia per difendere il pallone dal pressing feroce di un avversario, colpendolo involontariamente al petto e causando il richiamo del primo assistente Rocco, che suggerisce l’espulsione al direttore di gara. In 9 contro 11, la rimonta diventa complicata, ma i ragazzi del Rione Terra Sibilla danno comunque fondo alle proprie energie per regalarsi un grande finale, che però si infrange sul fischio per fallo di mano di Di Giorgio al 90′, prima che Longobardo scaraventasse inutilmente in rete dopo un angolo.

RIONE TERRA SIBILLA – NOLA 0-1

RIONE TERRA SIBILLA: Manno, Savarise, Longobardo, Iannuzzi, Iammarino (60′ Barletta), Castellano, Pilato (46′ Luongo), Napolitano (81′ Castaldo), Pisani (77′ Albano), Pisano, Accietto (66′ Di Giorgio).

NOLA: Somma, De Angelis, Petrarca, Maraucci (19′ Pissinis), Pantano (87′ D’Ascia), Dentice (46′ Corbisiero), Caliendo (46′ Biason), Marin, De Rosa, F. Esposito (80′ Guadagni), G. Esposito.

MARCATORE: 56′ Esposito G.

ARBITRO: Russo di Benevento. Assistenti Rocco (Castellammare di Stabia) e Giugno (Avellino)

NOTE: Ammoniti Savarise, Iammarino, Napolitano, Barletta, Luongo e Di Giorgio (RTS), F. Esposito, Dentice, Pantano e G. Esposito (N). Espulsi Pisano al 45′ e Castellano al 68′ (RTS). Recupero: 5′ 1°T, 6′ 2°T