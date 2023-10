POZZUOLI/ La torre ex Sofer abbattuta con la dinamite, sgomberate le case – LE FOTO

POZZUOLI – Sono in corso le operazioni di abbattimento del serbatoio pensile della società Waterfront Flegreo Spa – Ex Sofer, posto nell’area industriale Prysmian, ad Arco Felice. La demolizione del ‘fungo’ è stata effettuata pochi minuti fa mediante l’utilizzo di microcariche esplosive. Per garantire la sicurezza durante l’intervento, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per un paio di ore. In particolare, dalle 9 alle 12,30, la circolazione ferroviaria sulla linea Cumana è stata interrotta sulla tratta Pozzuoli – Torregaveta, mentre alcune strade (via Annecchino da Piazza Aldo Moro direzione via Fasano e via Fasano fino alla rotonda) sono state interdette al traffico fino a mezzogiorno.

IL BOATO – I cittadini residenti nei fabbricati presenti in via Annecchino ai numeri 148, 150, 152, 154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174 e 176 hanno lasciato le rispettive quattro mura entro le 9, lasciando le finestre chiuse e provvedendo anche alla chiusura delle utenze; acqua, gas ed energia elettrica. Nei giorni scorsi il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, aveva rivolto un appello ai suoi concittadini: «L’abbattimento provocherà un forte rumore, simile ad un boato. Vi chiediamo di rimanere calmi, perché la procedura sarà effettuata in assoluta sicurezza».