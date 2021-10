BACOLI – Rimanere concentrati e non sottovalutare l’avversario. Questa era la “mission” dettata in settimana da mister Monaco ai suoi, ed i suoi ragazzi hanno preso alla lettera le parole del loro allenatore sbarazzandosi cosi senza grosse difficoltà del San Francesco Soccer. Un risultato rotondo che ben racconta la partita dominata in lungo e largo dai padroni di casa. Qualche Cambio per Monaco, che lancia dal primo minuto il match winner di Frattaminore Gallo e Cirino. In attacco invece un turno di riposo per Marasco che cede la “9” a Lucignano.

LA PARTITA – Primo tempo approcciato con la giusta grinta dagli uomini di Monaco che mettono subito in chiaro la volontà di fare propria la gara. Gli azzurri la sbloccano al 18’ con Lucignano, giunto alla quinta segnatura stagionale, bravo a sfruttare un’ottima imbeccata di Corace e fare secco l’incolpevole estremo ospite. Il Rione Terra continua a controllare la gara anche se non sfonda ed al 30’ su una disattenzione difensiva rischia di subire gol con Di Tota che colpisce il legno. Il Rione Terra non si disunisce e riprende a tenere in mano la squadra ed al 44’ colpisce anche lui un legno con Gallo in mischia. Il primo tempo finisce 1–0 risultato che sta un po’ stretto ai padroni di casa. Al rientro in campo gli azzurri raddoppiano subito con Silvestre che da azione d’angolo svetta ed in insacca al 48’. L’angolo nasce da una bella combinazione Marasco (subentrato a Corace) – Granata col portiere che si rifugia in angolo. Passano pochi minuti ed è Gallo ad avere la palla del 3–0 ma in mischia tira a lato. Il tris arriva al 13’ con il primo gol in maglia Rione Terra di Gennaro Marasco che sfrutta al meglio un cross di Regio e trafigge il portiere. Al minuto 87 calcio di rigore per il Rione Terra grazie ad Antonio Granata che viene falciato in area dopo un’incursione, sul dischetto va Colesanti che cala il poker. In pieno recupero arriva pure il 5 – 0 ad opera di Carandente che fa secco il portiere con un secco tiro da appena dentro l’area. Finisce 5 – 0 una partita che era da vincere senza affanni e che è stata vinta.

PAROLE DI MISTER – Commenta la gara mister Monaco: “Abbiamo fatto una buona gara anche se nel primo tempo siamo stato troppo contratti, nel secondo tempo invece abbiamo fatto ciò avevamo preparato ed tutto è andato come doveva. Sono contento del gruppo che sto allenando che ha alti valori tecnici ed umani. Quella di domenica prossima sarà una gara speciale contro una grande squadra allenata da un grande allenatore. Inoltre Ercolano per società e pubblico è una piazza da Lega Pro, noi andremo li a giocare la nostra gara. Ma è già un onore giocare gare del genere”.

RIONE TERRA: Navarra, Regio (58’ Testa ), Percuoco (31’ Scherillo), Cirino, Silvestre, Ranieri, Gallo (60’ Lanuto), Granata, Carandente, Corace (46’ Marasco), Lucignano (58’ Colesanti). Panchina: De Bellis, Testa, Colesanti, Lanuto, Illiano, Scherillo, Marasco, Russo, Del Giudice. All. Monaco

SAN FRANCESCO: Pozzello, Cimmino, Di Tota, Di Vivo, Divano, Fiorillo, Musella, Romano,Sigulo, Tufo, Chiarolanza. Panchina: Bottone, Campagna, D’Ambrosio, De Simone, Marano, Micillo, Gasrgiulo.. Santapaolo, Benvenuto. All.Giordano.

Ammoniti: Cimmino (SF)

Reti: 18’ Lucignano, 48’ Silvestre, 58’ Marasco, 88’ Colesanti, 92’ Carandente.