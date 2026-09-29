CALCIO/ Rione Terra schiacciasassi: travolto 5-1 il Napoli Nord

POZZUOLI – Continua il trend positivo della squadra di Mister Troise che dopo aver superato il turno di coppa, vince con lo stesso punteggio anche la gara valida per la terza giornata di campionato. L’inizio è equilibrato con fasi di studio e qualche sortita offensiva da entrambe le parti ma quando sembra che il Rione Terra abbia preso in mano il pallino del gioco, la Napoli Nord passa grazie a una punizione di Sinigaglia. La reazione della squadra allenata da mister Troise è veemente e porta subito al pareggio siglato da Calone, dopo appena 2’ dal vantaggio dei padroni di casa. Il Rione Terra continua ad attaccare ma prima il palo e poco dopo la traversa negano il gol del vantaggio agli ospiti. Nella ripresa il canovaccio non cambia e le indicazioni di mister Troise sortiscono gli effetti sperati dopo pochi minuti: Carandente riceve da Colella, si gira in un fazzoletto e mette la palla all’incrocio: 2-1 Il Rione Terra capisce che è il momento di affondare il colpo e pochi minuti dopo segna il 3-1 con Marigliano, lesto a ribadire in rete dopo un colpo di testa di Dragone parato dal portiere. Nonostante la partita sia ormai incanalata, il Rione Terra continua ad attaccare e segna il poker con Capogrosso, che su azione d’angolo sigla di testa il 4-1 C’è spazio anche per il ritorno al gol in campionato dì Mazzucchiello che sta proseguendo a mettere minuti nelle gambe.

Come accaduto in coppa, l’attaccante del Rione Terra si conquista e segna il rigore che fissa il punteggio sul 5-1 finale. Mister Troise predica calma perché la strada è lunga e irta di insidie, il Rione Terra porta a casa tre punti e si prepara alla prossima sfida in casa contro il Cellole.