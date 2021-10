FRATTAMINORE – Mister Monaco sceglie lo stesso undici che domenica ha battuto il Sant’Anastasia. Pronti via i padroni di casa hanno subito due buone occasione alle quali risponde Marasco in contropiede. Su un campo che è ai limiti della praticabilità il Rione Terra non riesce ad esprimere il gioco veloce caro al suo allenatore e si appoggia per lo più ad un ispirato Marasco. I padroni di casa che meglio conoscono le insidie del terreno di gioco riescono ad essere pericolosi con alcune palle lunghe in area sulle quali almeno un paio di volte è prodigioso Navarra. Si va al riposo sullo 0 – 0 con la coscienza che solo un episodio può sbloccare la gara.

LA VITTORIA – Subito due cambi per il Rione Terra che entra in campo con Gallo e Scherillo in luogo di Corace e Marasco. I cambi danno ragione al mister flegreo: infatti è proprio il classe 2002 Gallo a sbloccare la gare dopo 7 minuti risolvendo un batti e ribatti in area con un preciso colpo di testa. La partita continua con i ritmi confusi della prima frazione ma il Rione Terra non va in confusione e riesce a tenere il Real Frattaminore lontano da Navarra. Brividi al 92′ con i locali che colpiscono la traversa per l’unica vera occasione per pareggiare. Finisce 1 – 0 con una grande prova di carattere per i puteolani che con questo exploit esterno si rilanciano in classifica.

SODDISFAZIONE – Le parole di mister Monaco al termine della gara: “Abbiamo vinto contro una grande squadra che è tra le più forti del girone. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione su un campo difficile. È stata una partita che ha visto loro meglio nel primo tempo e noi più bravi nella ripresa. Sono molto contento di quanto sto vedendo in termine di prestazioni e di impegno”.

IL TABELLINO

REAL FRATTAMINORE: Giallaurito, Chianese, Tinto, Derrico, Di Finizio, Capasso, Costanzo Gervasio, Arena, Ciocia, Golino, Maiello. Panchina: Mohamed, Stanzione, Pellino, Laurenza, Legnante, Lupoli, Costanzo Aniello, Medina, Larucci. All. Del Prete

RIONE TERRA: Navarra, Regio, Capogrosso, Illiano (Cirino), Silvestre, Ranieri, Carandente, Granata, Marasco (Scherillo)(Napoli),Corace (Gallo), Lucignano (Di Costanzo ). Panchina: De Bellis, Asaho, Colesanti, Percuoco. All. Monaco.

Rete: 53′ Gallo