CALCIO/ Puteolana, una grande rimonta per suggellare la crescita

POZZUOLI – Nell’arena dello stadio Domenico Conte, la Puteolana 1902 ha orchestrato una rimonta spettacolare, piegando il Castel Volturno con un convincente 4-1. Sotto la guida di Mister De Michele, la formazione ha esibito non solo abilità tecniche, ma anche un carisma indomito, ribaltando una situazione inizialmente avversa in una vittoria memorabile.

IL MATCH – Il confronto si è acceso fin dalle prime battute, con i Diavoli Rossi che hanno imposto un ritmo incalzante. Tuttavia, contro ogni previsione, è stato il Castel Volturno a colpire per primo: al 28′, Percuoco ha infranto le difese avversarie, portando in vantaggio la sua squadra. La reazione immediata della Puteolana è stata esemplare: 5 minuti sono serviti a Pontillo a trovare prontamente la rete del pareggio, manifestando la tenacia e la prontezza granata.

LA VITTORIA – Nel secondo tempo, l’intensità della Puteolana si è elevata ulteriormente. Alvino, al 65′, ha trasformato un cross chirurgico in un gol raffinato, ribaltando il risultato a favore dei padroni di casa. Il vantaggio è stato poi ampliato dal dinamico Prisco, entrato al posto di Pisani, che ha siglato il 3-1. A coronare la performance è stato Cuomo, che ha fissato il definitivo 4-1 nei minuti di recupero. La Puteolana ha schierato una formazione iniziale equilibrata, con elementi come Pirone e Calone che hanno fornito una base robusta per le operazioni di gioco. Le sostituzioni strategiche, con l’ingresso di Prisco e Cuomo, hanno poi sapientemente intensificato l’impulso offensivo.

EVOLUZIONE – Il Castel Volturno, sotto la guida di Mister Correale, ha lottato con ardore, ma è stato sopraffatto dall’offensiva incessante della Puteolana. Malgrado il gol iniziale di Percuoco, la squadra ospite ha ceduto sotto la pressione degli avversari. La vittoria odierna è una testimonianza eloquente del percorso evolutivo della Puteolana 1902. Superare un iniziale svantaggio e capovolgere le sorti della partita evidenzia non solo la competenza tecnica, ma anche una consapevolezza strategica in continua evoluzione. Questo risultato mette in luce la trasformazione della squadra in un collettivo più coeso e maturo, capace di affrontare sfide con equilibrio e resilienza. È un chiaro indizio che i Diavoli Rossi stanno consolidando un cammino verso il vertice, fondato su un’intesa di squadra armoniosa e un’intensa passione. Con la vittoria di oggi la Puteolana 1902 consolida la quarta posizione portandosi a 21 punti e ad 8 lunghezze dal vertice stabilmente dal Real Acerrana 1926. Fari puntati sulla sfida prossima che vedrà il Pompei ospitare i Diavoli Rossi per quella che si annuncia una partita di cartello ed un match acceso.

Puteolana: Pirone, Calone (60′ Pesce), Battaglia, Amelio, Rinaldi, Pontillo (67′ Guglielmo), Alvino (72′ Vitale), Pisani (77′ Prisco), Catinali (83′ Cuomo), Laringe. A disp.: Russo, Sanguineti, Massa, Palumbo. All.: De Michele

Castelvolturno: Munao, Sicuro, Donzetti (60′ Avolio), Piccolo (66′ Pragliola), Iovinella, Pesce, Auriemma (60′ Prevete), Percuoco, Procida (84′ Granata), Marciano (75′ Romano), Conte. All.: Correale

Marcatori: 33′ Pontillo, 65′ Alvino, 83′ Prisco, 90′ Cuomo – 28′ Percuoco

Ammonizioni: Catinali – Auriemma, Conte