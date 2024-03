CALCIO/ Puteolana sconfitta in casa: il Pompei prevale con decisione

POZZUOLI – In un incontro carico di attese nel campionato di Eccellenza, la Puteolana 1902 ha subito una battuta d’arresto sul proprio terreno di gioco, cedendo per 1-3 di fronte alla determinazione e alla superiorità tecnica di un Pompei in stato di grazia. La squadra di mister Scarlato ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, dimostrandosi squadra di spessore e ambizione.

LO SVANTAGGIO – L’apertura del punteggio è avvenuta all’ottavo minuto, quando Malafronte, su un preciso cross proveniente dal lato destro, ha insaccato la palla alle spalle di un impreparato Russo, tracciando la rotta per i suoi. Non si è fatta attendere la risposta degli ospiti, che hanno raddoppiato la posta al quindicesimo con una rete di Caso Naturale, autore di un’esecuzione che ha lasciato il portiere avversario a guardare. Nonostante il doppio svantaggio, la Puteolana non ha rinunciato a combattere, cercando di ridurre il gap con le incursioni di Guglielmo e Llama. Proprio quest’ultimo, verso il termine della prima frazione, è stato protagonista di un episodio controverso in area di rigore, ma l’arbitro ha deciso per la prosecuzione del gioco, tra il disappunto dei tifosi locali.

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo, la formazione di casa ha tentato di imprimere maggiore intensità alla propria azione, senza però riuscire a concretizzare. Il Pompei, ben organizzato e cinico, ha trovato il terzo gol con Malafronte, autore di una doppietta, che al sessantesimo ha messo a segno il definitivo 0-3 su un letale contropiede. Nonostante i numerosi cambi, la Puteolana è riuscita a trovare la via del gol solo all’89’ con Prisco, che ha saputo sfruttare al meglio un’occasione in area di rigore. Un gol che, tuttavia, non ha cambiato l’esito della contesa, confermando la supremazia degli ospiti.

CONCLUSIONI – Il risultato finale di 1-3 lascia l’amaro in bocca alla Puteolana 1902, che dovrà analizzare a fondo questa prestazione per ripartire con rinnovato vigore nelle prossime sfide del campionato. Il Pompei, dal canto suo, prosegue il proprio cammino con fiducia e ambizione, confermandosi tra le compagini più in forma del torneo. Con l’ultima vittoria, il Pompei si colloca in testa alla classifica con 63 punti, distanziando di un solo punto il Real Acerrana, che segue a stretto contatto con 62 punti. Pompei che però ha disputato due partite in più rispetto ai suoi diretti inseguitori, fattore che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa al titolo. il Nola, con 48 punti, mantiene una solida terza posizione, ma appare leggermente staccato dalla lotta per la supremazia, mentre la Puteolana, nonostante l’ultima sconfitta, si trova al quarto posto con 43 punti, dimostrando di essere comunque una compagine capace di incidere sulle dinamiche del campionato. Per la Puteolana, la sfida sarà ora quella di riconquistare terreno e ritrovare continuità in vista della corsa Play-off

TABELLINO:

PUTEOLANA: Russo, Calone (66′ Severino), Rosolino, Battaglia, Amelio, Pontillo (62′ Vitale), Llama (55′ Cappa), Guglielmo (76′ Catinali), Laringe, Prisco, Alvino (62′ Cigliano). All.: Turco

POMPEI: D’Agostino, Balzano (66′ Guarracino), Velotti, Di Girolamo, Tomolillo, Tarascio (62′ Nuvoli), Baumwollspinner, Casillo (80′ Marasco), Caso Naturale (83′ Di Paola), Malafronte, Simonetti (62′ Matute). All: Scarlato

MARCATORI: 89′ Prisco – 8′ Malafronte, 17′ Caso Naturale, 60′ Malafronte

Ammonizioni: Calone, Vitale – Velotti, Di Paola