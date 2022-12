CALCIO/ Puteolana, è buio pesto: terza sconfitta consecutiva e -11 dalla salvezza

POZZUOLI – Il commento di circostanza resta sempre lo stesso: “Non sono queste le partite da vincere”. Gli alibi però sono finiti così come è inopportuno appigliarsi a scusanti in una situazione drammatica di classifica com’è quella in cui riversa la squadra di Pozzuoli. La Puteolana colleziona sconfitte e pareggi e ad oggi non è riuscita ancora a portare a casa una vittoria. Oggi la squadra si trova a -11 dalla salvezza diretta, -5 dai play out. Mortificante per la cittadina con un seguito potenziale molto alto ed i supporter sempre più scoraggiati.

LA PARTITA – Sconfitta dunque per la Puteolana 1902 nella sfida esterna con il Team Altamura. La squadra allenata da mister Campilongo cade con il risultato di 3-0, non riuscendo a rialzarsi dopo il k.o. con il Barletta di sette giorni fa al Domenico Conte. Il Team Altamura parte a mille e dopo appena7 minuti di gioco è già avanti di due reti. Ci pensa una doppietta di Sosa a scardinare la difesa avversaria. L’attaccante prima insacca di testa su un Cross dalla sinistra e successivamente in contropiede buca il portiere granata. La reazione degli ospiti è affidata alle conclusioni Haberkon e Romeo, le quali però non portano particolari pericoli alla porta difesa da Spina. Nella ripresa spinge maggiormente la squadra allenata da Campilongo che ci prova con D’Ancora dalla distanza, poi con Haberkon in semirovesciata ed infine di testa con Romeo. Quest’ultimo colpisce il legno, senza riuscire a battere il portiere avversario. Nel finale arriva pero il terzo gol dell’Altamura che al 74’ conquista un penalty in seguito all’intervento falloso di Magnavita. Dagli undici metri Molinaro fa centro chiudendo i conti.

LA PROSSIMA PARTITA – Diventa vitale o quasi la sfida con il Lavello (che occupa l’ultima posizione utile per accedere ai play out), in programma sabato 17 dicembre allo stadio Domenico Conte. Sfida che potrebbe sortire la famosa “risalita” in classifica che tutti auspicano o un definitivo tracollo. Anche oggi la squadra non è mancata per applicazione ed impegno. Ma il calcio, è risaputo è anche anzi soprattutto altro.

TEAM ALTAMURA: Spina, Lacassia, Bertolo, Ganci, Mattera, Dipinto (81’ Serra), Murtas, Bolognese, Croce (70’ Molinaro), Sosa (81’ Prinari), Casiello – A DISPOSIZIONE: Guido, Errico, Kanoutè, Serra, Colella (85’ Casiello), Prinari, Venanzio (91’ Ganci), Denora, Molinaro. All.: Ciro Ginestra

PUTEOLANA: Troise, D’Ascia (49’ Arrivoli) Catinali (63’ Guarracino), Avella, Grieco (80’ Di Palma), HaberKon, Amelio, Cappa (69’ Caliendo), Magnavita, d’Ancora, Romeo (87’ Metafora) – A DISPOSIZIONE: Lamberti, Varchetta, Guerracino, Dipalma, Caliendo, Arrivoli, Netafora, Trezza, Aruta – All.: Campilongo

MARCATORI: 6’ Sosa, 7’ Sosa, 74’ Molinaro

AMMONITI:Romeo, Grieco – Dipinto