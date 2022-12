Sopralluogo di Europa Verde sui laghi Lucrino e d’Averno: in corso gli interventi di pulizia finanziati dalla Regione

POZZUOLI – Sopralluogo di Europa Verde sui laghi Lucrino e d’Averno. In entrambi i bacini lacustri sono partiti degli interventi straordinari di pulizia che la Regione Campania ha finanziato nell’ultima manovra finanziaria, grazie all’intervento del vicepresidente Fulvio Bonavitacola e a un emendamento presentato dal consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, per la pulizia straordinaria dei laghi dei Campi Flegrei. A Pozzuoli le operazioni sono partite da qualche settimana: “Stiamo lavorando su tutte le sponde e sulla riqualificazione dei bacini lacustri. L’intervento si concluderà con una squadra di sommozzatori che si immergerà per prelevare rifiuti ingombranti dal fondale con un lavoro più certosino”, ha commentato l’assessore all’Ambiente del Comune di Pozzuoli Alba Lasorella.

GLI INTERVENTI – “Siamo stati sul posto per capire a che punto sono i lavori. Continueremo a monitorare, vogliamo l’efficienza massima nella difesa del territorio per migliorare la qualità della vita. E’ questo l’obiettivo su cui dobbiamo concentrarci, sperando di salvare anche il lago di Lucrino per le generazioni future. Si tratta infatti di un lago particolare, di acqua salata, che secondo gli esperti ha solo altri cento anni, circa, di vita”, ha sottolineato Borrelli. “Le foci sono il vero problema. Bisognerebbe iniziare il dragaggio per tenerle libere almeno due volte l’anno. Perché otturandosi si creano schiume e cattivi odori, perché scaricano reflui fognari all’interno. Vanno ripulite per evitare che in estate con le temperature alte, la poca acqua, si possano generare delle morie. Dovremmo cercare di lavorare in questa direzione, mi auguro che comune e Regione lo facciano”, ha aggiunto l’attivista di Europa Verde a Pozzuoli Umberto Mercurio.