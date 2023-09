CALCIO/ Prima vittoria storica per il Rione Terra, Puteolana sconfitta ad Afragola

CALCIO – Pomeriggio agrodolce per le flegree impegnate nel pomeriggio per la seconda giornata del girone A dell’Eccellenza Campania. Il Rione Terra Sibilla ha vinto in trasferta contro il Real Aversa per 2 – 0, mentre la Puteolana 1902 ha perso in casa dell’Afragolese.

RIONE TERRA SIBILLA – Gara di cuore e testa dei ragazzi di mister Monaco che con un gol per tempo regolano gli avversari. Di Iannuzzi e Accietto le reti dei flegrei, che si riscattano la sconfitta della prima giornata portando a casa la prima vittoria storica nel campionato di Eccellenza.

PUTEOLANA 1902 – Ci si aspettavano risposte dalla Puteolana 1902 dopo il non esaltante pareggio interno con il Pomigliano. Le risposte non sono arrivate, i granata di Di Michele infatti capitolano 2 – 1 al cospetto dell’Afragolese. Inutile la rete di Laringe che ha siglato il momentaneo pareggio.