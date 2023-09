CALCIO/ Eccellenza, due pareggi interni per Quarto Afrograd e Monte Calcio nelle gare della mattina

CALCIO – Doppio pareggio per le due squadre flegree impegnate questa mattina nelle partite valevoli per la seconda giornata del girone A di Eccellenza Campania. Sia il Quarto Afrograd che il Monte Calcio, tra le mura amiche, hanno impattanto rispettivamente contro l’Ercolanese ed il Capri.

QUARTO AFROGRAD – Pareggio in rimonta per i flegrei che bagnano il ritorno al Giarrusso dopo quasi due anni con un pareggio in rimonta. Due volte sotto, i quartesi sono riusciti ad impattare la gara sul 2 – 2 e portarsi a casa il primo punto stagionale.

MONTE CALCIO – Secondo pari consecutivo per il Monte Calcio che tra le mura amiche del Vezzuto Marasco pareggia 1 – 1 contro il Capri. Entrambe nella ripresa le reti che hanno deciso la gara con Di Lorenzo che a 10′ dalla fine regala il secondo punto stagionale ai suoi.