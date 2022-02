POZZUOLI – Continua inarrestabile la marcia granata verso l’obiettivo chiaro e delineato: la promozione in serie D. Gli uomini di Marra macinano partite e avversari con caparbietà grinta e qualità ma soprattutto consapevolezza dei propri mezzi maturata in diciassette gare di campionato senza mai perdere un incontro. Caratteristiche determinanti che aiutano ad imporsi anche in partite difficili che iniziano in salita ed in svantaggio. E’ successo domenica scorsa contro la Frattese, si è ripetuto questa domenica; la vittima di turno è stata il Neapolis squadra rocciosa che occupa il decimo posto in classifica a 19 punti. Vince la Puteolana in rimonta per 3 reti a 1.

IL MATCH – Puteolana 1902 Neapolis per il 17esimo turno del campionato di Eccellenza campana girone B. Come si diceva, ospiti in vantaggio dopo pochi minuti con Barretta che sfrutta un errore difensivo e sigla la rete dello 0-1. I granata reagiscono e sfiorano i gol in diverse circostanze, tra cui Guarracino che si vede murato dalla retroguardia avversaria. Al 28’ chance granata con il colpo di testa di Di Giorgio che sfiora il gol. L’attaccante si rifà due minuti dopo, scaricando in porta un pallone scodellato al centro raggiungendo la rete del pari. Nel finale della prima frazione arriva il vantaggio: tiro di Guarracino su assist perfetto di Di Giorgio. Nella ripresa poche le azioni da sottolineare, con la Puteolana che cala il tris al 78’ col rigore segnato da Gioielli. Puteolana consolida il primato a 45 punti in classifica seguita dal Savoia a 37 ed il Napoli United a 32 punti.

Puteolana: Maiellaro, Sica (61’ De Rosa), Amelio (46’ Petrarca), Rinaldi, Balzano, Marigliano, Grieco, Catinali (78’ Di Napoli), Di Lorenzo (61’ Gioielli), Di Giorgio (78’ Accietto), Guarracino. A disp.: Caparro, Porcaro, Viola, Accietto. All.: Marra

Neapolis: Bardet, Esposito, Festa, Lanzillo, Moussava (56’ Terribile), Criscuolo, Di Lillo (69’ Galasso), Barretta (80’ Esposito), Salazarano, Scuotto, La Ferrara (77’ Selva). A disp.: Chiariello, Emma, Esposito, Vallefuoco, Pirone, Ferro. All.: Peluso

Marcatori: 30’ Di Giorgio, 40’ Guarracino, 78’ Gioielli – 9’ Barretta

Ammonizioni: Marigliano, Balzano, Catinali – Lanzillo