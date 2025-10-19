CALCIO/ Mirante-De Rosa: la Puteolana torna alla vittoria in campionato

POZZUOLI – La Puteolana lo ha fatto ancora: dopo una settimana difficile causata da una sconfitta esterna, vince due partite in quattro giorni tra coppa e campionato per scacciare i fantasmi di una possibile crisi. A farne le spese, stavolta, è un avversario prestigioso: il Portici secondo in classifica. Una partita di tanti duelli e con poca pulizia di gioco nel primo tempo, si modella nella ripresa, con la spinta granata che assume sempre più i lineamenti di un dominio col passare dei minuti. Apre Mirante ad inizio secondo tempo e chiude il giovane De Rosa a 13′ dalla fine, prima che gli avversari potessero imbastire il forcing finale. I diavoli si portano così a -4 dagli avversari di giornata, a metà classifica e a pari punti con la Frattese, che li ospiterà nel prossimo turno.

LA PARTITA – Mister Correale torna al 3-5-2, restituendo la titolarità a Riccio in difesa e Capuano a centrocampo dopo la “gestione” di mercoledì in coppa, oltre a quella di Mirante, che era squalificato contro l’Agerola. Gli altri, stringono i denti e hanno il compito di lottare fino alla fine, come in effetti faranno. Il primo tempo offre uno spettacolo non esaltante sul piano del gioco, ma solo su quello della lotta e dell’intensità. Gli unici sussulti sono rappresentati da un tiro di Vacca al 16′ ben respinto da Cabriglia e di un bel cambio gioco di Riccio al 36′, ben controllato da De Rosa che, però, a tu per tu con Borrelli, spedisce alto. La rete si muove solo sulla rasoiata di Mancini al 38′ dopo la sponda di Guidone, ma a gioco già fermo in virtù della posizione irregolare del centravanti granata. Nella ripresa, diversamente da come potrebbe suggerire l’impegno settimanale in coppa che non ha dovuto sostenere il Portici, calano gli ospiti e sale il ritmo della Puteolana. Al 49′ Mancini si gira e calcia dal limite, con Borrelli che mette in corner. Sugli sviluppi dello stesso, Capuano tira in mischia a botta sicura, ma Sparavigna salva quasi sulla linea. L’angolo successivo è invece vincente: Riccio tira al volo trovando la risposta di Borrelli, che però non può nulla sul pallone rimesso in mezzo e spinto in rete da Mirante al 53′. Il Portici non riesce a reagire. Al 66′ i granata sfiorano il raddoppio: Capuano scappa via a sinistra e mette in mezzo un cross basso salvato poi da Borrelli, sulla respinta arriva Mancini che la piazza, ma Esperimento salva a centimetri dal gol. La spinta dei padroni di casa non si arresta e trova i suoi frutti al 77′, quando De Rosa va al tiro due volte all’altezza del secondo palo: la prima volta si oppone Borrelli, ma l’estremo difensore porticese non può nulla sulla seconda conclusione, che vale il secondo gol consecutivo per il giovane esterno classe 2007, che chiude così la contesa.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis, Riccio, Gargiulo, De Rosa, Avolio, Grieco (93′ Giuliani), Mirante (70′ Auriemma), Capuano A. (84′ Sannino), Mancini (81′ La Pietra), Guidone (87′ Minicone). A disposizione: Alcolino, Vaccaro, Amato, Esposito. All. Correale.

PORTICI 1906: Borrelli F., Sparavigna (93′ Tammaro), Esperimento, Ioio (75′ Sepe), Vacca, Carrotta (80′ Ferrara), Borrelli P., Filogamo, Di Paola, Samb (63′ Letizia), Falcone (75′ Rossi). A disposizione: Luongo, Fiorillo, Vable, Improta. All. Sarnataro.

MARCATORI: 53′ Mirante, 77′ De Rosa.