CALCIO/ Migliaccio e Scherillo rilanciano il Rione Terra

CASAL DI PRINCIPE – Il Rione Terra Calcio Sibilla deve rispondere alla vittoria della Sessana per mantenere invariato il -5 in classifica e, soprattutto, rispondere alla sconfitta dell’ultimo turno contro la capolista Castel Volturno. La cornice per riuscirci non è delle più facili, contro un Casal Di Principe sempre ostico in casa, sostenuto dallo “Scalzone” nuovamente aperto al pubblico. Come spesso accade nel girone di ritorno quando i punti pesano di più, va in scena uno spettacolo non idilliaco, ma col carattere i flegrei riescono comunque ad ottenere un’importante vittoria per tenersi ben stretto il quarto posto, mantenendo anche 5 punti di vantaggio su un Puglianello che ha ormai dimenticato la sensazione della sconfitta.

LA PARTITA – Mister Faustino schiera nuovamente Lucignano al centro dell’attacco dopo il forfait di Improta e l’attaccante ci tiene a ben figurare. È suo il primo sussulto del match, quando al 12′ ribatte in rete un tiro strozzato di Migliaccio dalla sinistra, ma il primo assistente alza la bandierina per segnalare il fuorigioco. Dopo un quarto d’ora dall’inizio si fa vedere anche il Casal Di Principe con un cross arretrato dalla sinistra e il tiro dal limite dell’area di Pizzo, che però non inquadra lo specchio. È quindi il turno del Rione Terra Sibilla di riprovarci e l’occasione è ghiotta: al 18′ l’arbitro concede il penalty per un tocco di mano in area e Mari si fa ipnotizzare dal dischetto da Arrichiello, ma Migliaccio è il più lesto di tutti sulla ribattuta e fa 1-0 per gli ospiti. Cresce poi la spinta offensiva dei padroni di casa per giungere al pareggio e alla mezz’ora arriva una doppia chance: prima una disattenzione difensiva dei flegrei porta Annunziata sull’out di destra a superare anche Navarra in uscita, con il cross stoppato da Cirino, e, pochi secondi dopo, lo stesso Annunziata lavora bene un pallone in area, servendo sul secondo palo un assist a Pizzo da spingere in rete, ma il numero 7 calcia malissimo. Scampato il pericolo, il Rione Terra Sibilla prova ad andare al riposo col doppio vantaggio e ci va vicino in più occasioni. Al 40′ Romano lancia per Lucignano che fa da sponda per l’accorrente Migliaccio, ma il suo tiro potente è centrale e viene respinto coi piedi da Arrichiello. Dal seguente angolo, Cirino raccoglie la palla fuori area e si inventa un tocco morbido per l’inserimento di Sardo, che controlla bene di petto e mette di pochissimo a lato in allungo nel tentativo di superare l’estremo difensore, che si supererà poi in chiusura di tempo con un miracolo su una bella girata di Lucignano da fuori area. Nel secondo tempo il Rione Terra Sibilla abbassa il baricentro e il Casal Di Principe prova a perforare la difesa, ma i casertani sono costretti quasi solo al tiro da fuori, con Navarra che si fa trovare sempre pronto in 4 occasioni. Mister Faustino trova quindi la soluzione dalla panchina: l’ingresso di Scherillo risulta decisivo all’85’, quando la sua girata di testa sul perfetto calcio di punizione di Sardo regala la tranquillità dei 3 punti agli ospiti.

CASAL DI PRINCIPE: Arrichiello, Bellusci (56′ Barra), Diana, Maturo (61′ Cerullo), Russo, De Falco, Pizzo (74′ Ferraro), Annunziata, Di Puorto, Piscitelli (56′ Griffo), Chianese.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Navarra, Bullone (77′ Mennella), Cirino, Romano, De Vito, Amabile (32′ Iervolino), Gallo (66′ Granata), Sardo, Mari (66′ Scherillo), Lucignano, Migliaccio (77′ Del Giudice).

MARCATORI: 18′ Migliaccio, 85′ Scherillo

ARBITRO: Giovanni Vinoso (Nola)

ASSISTENTI: Alessandro Capuozzo (Nola) e Saverio Falco (Nola)

NOTE: Ammoniti De Falco, Annunziata, Griffo (CDP), Gallo, Navarra (RTS). Recupero 2′ 1°T, 5′ 2°T