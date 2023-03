CALCIO/ La Puteolana perde ancora, l’Eccellenza è ormai ad un passo

NOCERA –

NOCERA – La Puteolana 1902 perde ancora, battuta anche dalla Nocerina in trasferta con il risultato di 2-0. A segno per la squadra di casa Caso Naturale e Talamo. Nel primo tempo si fa vedere la Puteolana con Grieco e Gatto, ma i due tentativi non portano l’effetto sperato. Maletic dall’altra parte con una conclusione che non impensierisce Lamberti. Un primo tempo che scorre via senza troppe occasioni, ne da una parte ne dall’altra. Nella ripresa parte forte la Nocerina con Casonaturale che va a rete con un tiro dalla distanza. La Puteolana reagisce con il neo entrato Cappa, tiro dal limite dell’area che spegne fuori la propria corsa. La nuova svolta arriva con D’Ancora, il centrocampista con un intervento duro a centrocampo si “guadagna” il cartellino rosso. Nel finale il neo entrato Talamo di testa chiude i conti.

Nocerina: Stagkos; De Marino, Romeo (85′ Mansi), Garofalo; Ziello (84′ Schiavella), Giacomarro, Chietti, Mancino (58′ Bandeira), Hedman (58′ Di Palma); Caso Naturale, Maletic (70′ Talamo). A disp: Russo, Menichino, Flora, Talamo, Vukmanic, Mansi, Di Palma, Bandeira, Schiavella. All. Alessandro Erra.

Puteolana: Lamberti, Varchetta (46′ Avella), Grieco, Haberkon, Amelio, Caliendo (70′ Rimoli), Gatto (45′ Cappa), Colaci, Mignogna, D’Ancora, Rabbeni (84′ Guarracino). A disp: Pirone, D’Ascia, Avella, Guarracino, Cappa, Magnavita, Rimoli, Romeo, Raucci. All. Salvatore Marra

Marcatori: 46′ Caso Naturale (N), 88′ Talamo (N) Ammoniti: Espulsi: 73′ D’Ancora (P) Recupero: pt 4′, st 5′ Spettatori: 700