CALCIO/ La Puteolana vince di “corto muso” con Palumbo-gol

Arco Felice, Stadio Domenico Conte – In una giornata decisiva per le sorti del campionato, la Puteolana 1902 ha compiuto un passo gigante verso la vetta, battendo il Real Aversa per 1-0. In una partita tesa, caratterizzata da un gioco intenso e da momenti concitati, è stata la squadra di casa a emergere, grazie a un gol nel finale del primo tempo. Nonostante l’assenza del mister De Michele, squalificato, i padroni di casa hanno dimostrato un approccio offensivo fin dalle prime battute. Con Guglielmo e Alvino a guidare gli attacchi sulle fasce, la Puteolana ha creato più di un grattacapo alla difesa aversana. Un Amoroso in stato di grazia ha mantenuto in gioco il Real Aversa, con parate decisive su Guglielmo, Palumbo e sui colpi di testa di Prisco. Il gol che ha rotto l’equilibrio è arrivato al 43′, con un perfetto calcio d’angolo battuto da Rinaldi e una deviazione vincente di Palumbo, che ha mandato in visibilio i tifosi locali. Nel secondo tempo, la Puteolana ha gestito il vantaggio, continuando a creare occasioni grazie alla vivacità di Guglielmo sulla fascia. Ancora una volta, però, Amoroso si è eretto a baluardo, negando il gol sia a Guglielmo che a Prisco. Il Real Aversa, sebbene tenace in difesa, non è riuscito a pungere in attacco, lasciando così i tre punti ai granata. Il tabellino della partita parla chiaro: la Puteolana 1902 ha saputo sfruttare al meglio le sue occasioni, grazie anche a una difesa attenta e a un centrocampo che ha saputo tenere le redini del gioco. Il Real Aversa, nonostante la buona organizzazione difensiva e un Amoroso superlativo, non ha trovato la chiave per sbloccare il risultato. Questo successo lascia la Puteolana 1902 a 36 pt, in una posizione di forza in classifica, e il sogno della promozione sembra ogni giorno più concreto. La vetta, occupata dal Real Acerrana 1926, sembra ancora un miraggio distante 12 pt, ma con la vittoria di oggi i diavoli rossi accorciano le distanze a 4 pt dalla seconda posizione occupata dal Nola 1925 e 3 pt dal Pompei fermo al terzo posto. Per il Real Aversa, invece, rimane il rammarico di non aver sfruttato le poche occasioni avute e la consapevolezza che ogni partita da qui alla fine sarà una finale.

Tabellino:

Puteolana 1902: Russo, Calone, Battaglia, Rinaldi, Rosolino, Pontillo (70′ Cigliano), Catinali (75′ Grezio), Palumbo, Guglielmo, Prisco (77′ Cappa), Alvino (91′ Massa). All.: Vitagliano

Real Aversa: Amoroso, Barilotto, Andreozzi (77′ Chiantese), Cavucci, Angeletti, Perrino, Boiano, Mielle (66′ Di Monte), Mazzucchiello, Capuozzo (55′ Strazzullo), Di Cristofaro (55′ Di Martino). All.: Fusaro

Marcatori: 43′ Palumbo

Ammonizioni: Amoroso