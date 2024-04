CALCIO/ La Puteolana pareggia 1-1 con l’Ercolanese: Mosca risponde a Grezio

POZZUOLI – Nel vivace confronto allo stadio Domenico Conte di Arco Felice, la Puteolana 1902 ha dovuto accontentarsi di un pareggio interno 1-1 contro l’Ercolanese. I Diavoli Rossi hanno preso il controllo sin dall’inizio, con una spettacolare rovesciata di Grezio che ha sbloccato il punteggio a favore dei padroni di casa intorno al 20′. Tuttavia, nonostante gli sforzi prolungati e diversi tentativi di allungare il vantaggio, la Puteolana non è riuscita a trovare il varco nella difesa avversaria. La doccia fredda è arrivata all’inizio della ripresa, quando Mosca dell’Ercolanese ha capitalizzato un errore difensivo e ha pareggiato i conti al 51′. Da quel momento in poi, è stata un’assoluta pressione della squadra granata per trovare la vittoria, con tentativi da parte di Prisco, Laringe e Alvino, ma nessuno dei quali è riuscito a trovare la via del gol.

LA RIFLESSIONE – La Puteolana 1902 si trova in una fase cruciale della stagione, squadra che non riesce a ritrovarsi dopo la cocente sconfitta di Capri. Nonostante gli sforzi e l’impegno dimostrati in campo, la vittoria è sfuggita di mano. Questo momento richiede una riflessione profonda da parte della squadra, per capire quali aspetti possono essere migliorati e quali strategie possono essere adottate per tornare alla vittoria che manca da 4 giornate. È fondamentale che la Puteolana mantenga la determinazione e la fiducia nel proprio potenziale, continuando a lavorare duramente per raggiungere l’unico obiettivo stagionale rimasto. Le sfide e le delusioni e le conseguenti contestazioni possono essere parte del percorso, ma è la capacità di reagire e di imparare dalle esperienze che distingue le squadre e le “gestioni” di successo.

IL TABELLINO

PUTEOLANA: Pirone, Puzone, Calone, Severino (89′ Battaglia), Amelio, Catinali (65′ Cappa), Llama (28′ Cigliano), Guglielmo (83′ Palumbo), Laringe, Grezio, Alvino (72′ Prisco). All.: Turco

ERCOLANESE: Munao, Sparano, Amoriello (87′ Rocco), Costantino, Follera, Della Corte, Savino (47′ Ammendola), Borrelli, Mosca, Esposito (83′ Estate), Minicone (90′ Mottola). All.: Squillante

MARCATORI: 18′ Grezio – 51′ Mosca

AMMONIZIONI: Grezio – Costantino, Sparano, Ammendola