ISCHIA – Puteolana 1902 mattatrice batte a domicilio il Barano col risultato di 0-3 nell’anticipo della 22 ma giornata di campionato di Eccellenza Campana Girone B. Granata che aggiungono l’ennesimo tassello alla corsa verso la Serie D. Traguardo distante appena 4 incontri per poter poi accedere alla fase finale che decreterà le due promosse. Protagonista di giornata il solito Grezio, autore di una doppietta; ma c’è spazio per il goal del talentuoso Accietto, gioiellino granata classe 2003 che trova finalmente la gioia del goal dopo diverse prestazioni che hanno sottolineato qualità indubbiamente promettenti, diremmo lussuose per la categoria di riferimento.

IL MATCH – Parte bene la squadra ospite che schiaccia gli isolani nella propria area. C’è quindi la conclusione al 12’ di Gioielli dalla distanza con Mennella che respinge in corner. Sugli sviluppi dell’angolo arriva il gol di Grezio che porta in vantaggio i suoi. Per il resto della prima frazione di gioco in controllo i flegrei, che non creano peró nessuna occasione pericolosa. In avvio di ripresa tiro di Amelio dalla distanza che non trova la porta mentre pochi minuti dopo intervento durissimo di Trani su Catinali per il quale l’arbitro estrae il cartellino rosso per il calciatore isolano.

IL TRIS – Poco dopo grandissima occasione per gli ospiti, con Sica che semina il panico, tira, trova la respinta di Mennella, col pallone che resta in mezzo, ma nè Grezio, nè Viola riescono a depositarlo in rete. Arriva quindi il raddoppio, firmato di testa da Grezio su cross di Sardo. Nel finale doppia chance, prima per Sardo e poi per Guarracino; ma Mennella mantiene il risultato sul 2-0. Nulla può il portiere ischitano al 91’ su Accietto che chiude i conti al Don Luigi di Iorio. 3-0 il risultato finale con i puteolani che raggiungono quota 56 punti in attesa delle sfide delle inseguitrici Napoli United e Savoia.

Barano: Mennella (72’ Castaldi), Esposito (46’ Tumolillo), Monti, Bocchetti, Ferri, Monti, Trani, De Stefano, Alcazar, Rubino (58’ Mocerino), Matarese, Cerase. A disp.: Diabala, Ruffo, Petrone, Buono, Oratore, Sorbo. All.: Di Meglio

Puteolana: Maiellaro, Sica (70’ De Rosa), Amelio, Rinaldi, Sardo, Catinali, Viola (62’ Di Giorgio e dal 69’ Accietto), Grieco, Gioielli, Guarracino, Grezio (66’ Di Napoli). A disp.: Caparro, Petrarca, Balzano, Porcaro. All.: Marra

Ammonizioni: Esposito

Espulsioni: Trani

Marcatori: 13’ Grezio, 57’ Grezio, 91’ Accietto