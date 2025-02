CALCIO/ La Puteolana domina la Paganese ma viene beffata a 1 minuto dalla fine

QUARTO – Pareggio tra Puteolana e Paganese allo stadio Giarrusso di Quarto. Risultato finale di 1-1, con il gol di Coniglio per i Flegrei, a cui risponde De Feo a ridosso del novantesimo. Nel primo tempo squadra granata che al 20’ sfiora il gol con Mascari che innescato all’interno dell’area prova il pallonetto, conclusione bloccata da Spurio. Puteolana che attacca e amministra, trovando il gol del vantaggio al 41’. Bombaci in mezzo per Conigli che insacca. Conclude così con l’1-0 la prima frazione di gioco. Nella ripresa pronti-via ed occasione gol per Coniglio che lanciato a rete, si porta il pallone sulla sinistra e va fuori. poi tocca a Mascari che a tu per tu con Spurio prova a superare il portiere che in presa blocca il pallone. Nella restante parte di gara poiché le occasioni, con la Paganese che all’88, con un pallone lanciato in mezzo, trova il tocco vincente di De Feo che fissa il risultato sul pareggio.

Puteolana: Polverino; Astemio, Benassi, Sbuttoni; Cess (80′ Cangemi), Palma (89′ Popovic), Mungo (68′ Montuori), Diabatè, Bombaci (59′ Balzano); Mascari (71′ Dammacco), Coniglio. A disp. Leone, Cherubini, Russo, Occhiuto. All. Marra

Paganese (3-5-2): Spurio; Ianniello, Esposito (67′ F. De Feo), Dicorato; Zugaro (46′ G. De Feo), Mancino, Bucolo (81′ Ricci), Petrosino (75′ Pellino), Fierro; Faella, Ferreira (67′ D’Angelo). A disp. Grimaldi, Del Gesso, Montoro, De Angelis. All. Esposito

Marcatori: 41’ Coniglio – 89’ De Feo

Ammonizioni: Coniglio – De Feo