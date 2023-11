CALCIO/ La Puteolana continua la marcia: 3-0 al Capri e terzo posto in classifica

POZZUOLI – In una giornata calcistica fondamentale per la classifica, la Puteolana 1902 ha conseguito una vittoria convincente per 3-0 contro il Givova Capri. La partita, svolta allo stadio Domenico Conte di Arco Felice, ha offerto momenti di brillante gioco tattico, con la squadra di casa che ha dimostrato superiorità sia nella strategia che nell’esecuzione.

Inizio Promettente e Primo Tempo Equilibrato – La squadra allenata da mister De Michele è partita forte, creando la prima occasione significativa con un colpo di testa di Laringe al 17′, che ha impattato la traversa. Nonostante la pressione costante, la Puteolana non è riuscita a concretizzare nel primo tempo, in parte grazie alle solide prestazioni difensive del Capri e al lavoro del portiere Torino.

La Svolta nel secondo tempo – La determinazione della Puteolana 1902 è stata premiata all’inizio del secondo tempo. Al 49′, un’azione incisiva ha portato all’assegnazione di un penalty, guadagnato da Laringe e trasformato in gol da Prisco. Questo momento ha segnato una svolta nella partita, con i Diavoli Rossi che hanno intensificato la loro pressione offensiva.

Dominio della Puteolana e Strategie Vincenti – Guglielmo ha raddoppiato il vantaggio al 64′, sfruttando un eccellente lavoro di squadra sulla fascia destra. Il Capri, visibilmente sotto pressione, ha subito un duro colpo con l’espulsione di Nije, limitando ulteriormente le sue capacità di reazione. Vitale ha chiuso i conti con un terzo gol, un tiro potente da fuori area.

Analisi del Tabellino e Implicazioni per la Classifica – Il tabellino della partita riflette l’approccio strategico adottato da entrambi gli allenatori, con cambiamenti chiave che hanno influenzato il corso della partita. La Puteolana ha mostrato una profonda conoscenza tattica e un’ottima gestione della rosa, elementi chiave per la vittoria. La vittoria è particolarmente significativa in vista della classifica, con la Puteolana 1902 che accorcia le distanze dalla capolista Acerrana (distante ancora 8 punti ma fermata oggi da un pareggio in casa contro il Nola), e lancia i granata al quarto posto in classifica a 25 punti (al secondo posto Albanova e Pompei a 26 pt). Granata che affronteranno l’Ercolanese nel prossimo impegno di campionato.

PUTEOLANA: Pirone, Calone, Rinaldi (56′ Amelio), Battaglia, Puzone, Pontillo (33′ Palumbo), Guglielmo (69′ Vitale), Catinali, Laringe (76′ Massa), Prisco (77′ Di Finizio), Alvino.

A disp.: Russo, Cappa, Rosolino, Sanguineti.

All.: De Michele

CAPRI: Torino (40′ Sacchettino), De Martino (56′ Pezzullo), Gaye, Oliva, Tessiero (53′ Nije), Ruggiero, Campanile, Ciranna (81′ Pelliccia), Navarrete, Luongo (53′ De Marzo).

A disp.: Buondonno, Menna, Izzo, Solitro.

All.: Rea

Marcatori: 49′ Prisco, 64′ Guglielmo, 77′ Vitale

Ammonizioni: Pontillo, Rinaldi, Laringe – Oliva, De Martino

Espulsioni: Njie