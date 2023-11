«Cara Giulia…» gli studenti di Pozzuoli, Quarto, Napoli e provincia scrivono una lettera contro il femminicidio

AREA FLEGREA – Ecco la lettera che i rappresentanti della consulta di Napoli e provincia delle scuole superiori hanno sottoscritto e diffuso questa mattina in memoria di Giulia Cecchettin, ennesima vittima di femminicidio. Alla iniziativa hanno aderito oltre trenta istituti di Napoli città e dell’intera provincia. Tra gli istituti che hanno sottoscritto la lettera ci sono l’SIS Rita Levi Montalcini di Quarto (rappresentato da Martina Napolano e Francesco de Fenza) e il Liceo Ettore Majorana di Pozzuoli (rappresentato da Emanuele Urbano e Giada Giglio).

LA LETTERA – Cara Giulia, noi non ci conosciamo ma potresti essere chiunque di noi: una nostra sorella, un’amica o una conoscente. Sei entrata nelle nostre vite mettendo a nudo le nostre paure, le nostre incertezze e i nostri timori. Così come Giulia Tramontano, Simonetta Cesaroni e tutte le altre donne strappate alla vita dalla violenza cieca e brutale di un uomo. Per l’ennesima volta un coltello è stato usato per tarpare le ali di libertà, di vita e di crescita di una donna.

Tu come noi cammini le strade di questo mondo, un mondo che però non ti ha protetta e non ti ha tutelata. Siamo stanche. Stanche di ascoltare analisi, spiegazioni, fiumi di parole che non riescono a risolvere nulla.

La violenza, qualsiasi forma di violenza, non è amore. E non si avvicina minimamente alla sua definizione. È l’esatto contrario dell’amore.

Controllare ossessivamente il telefono del proprio partner non è amore, e nemmeno essere possessivi o invidiare i suoi traguardi è amore. E non si possono giustificare l’urlo, la sopraffazione, l’umiliazione, il ricatto, lo schiaffo perché, magari, poi (ma non sempre) arrivano le scuse.

Le scuse svaniscono, restano i dolori e la delusione.

Di questi atteggiamenti non deve essere giustificato nulla. Dobbiamo imparare a chiudere le porte, quando è necessario. Ed essere forti per non riaprirle mai più. Ma il mondo deve aiutarci a sentirci sicure, quando lo facciamo.

In amore non dobbiamo sentirci coraggiose, ma libere.

Libere di dire basta a un rapporto che ci sta soffocando, che ci sta allontanando dalla nostra famiglia e dai nostri amici. I sentimenti non sono proprietà esclusiva di chi ci è accanto.

Libere di denunciare e di poter ricominciare una nuova vita.

Libere di ribaltare tutte le bugie e di rifiutare la finta compassione. Non siamo la metà di nessuno. Noi siamo complete così come siamo.

Per essere libere aiutateci a vincere l’indifferenza. Perché oltre alla violenza, anche l’indifferenza uccide.

Non siamo in grado, da sole, di urlare più forte del silenzio complice. Ma se tante voci si uniscono alla nostra, allora possiamo davvero riuscirci.

Non vogliamo essere numeri, noi #nonsiamonumeri. Non vogliamo entrare nella prossima statistica e non vogliamo piangere una persona a noi cara. #nonvogliamoessereleprossime

Noi #siamonatelibere.

I rappresentanti della Consulta di Napoli e provincia delle scuole superiori

Adriana Patriarca e Andrea D’Oriano – Liceo F.Severi di Castellammare di Stabia

Agnese D’Auria e Francesco Cavaliere – Liceo Don Lorenzo Milani di Gragnano

Alessandro Cirillo e Enrico Piro – Liceo Pitagora di Torre Annunziata

Giuseppe Coppola e Chiara Balsamo – Liceo Salvemini di Sorrento

Vittorio D’Amora e Christian Gargiulo – ITI Renato Elia di Castellammare di Stabia

Emmanuele Ambrosino e Antonio Cascone – IISS ITN Francesco Caracciolo – IM Giovanni da Procida di Procida

Martina Napolano e Francesco de Fenza – ISIS Rita Levi Montalcini di Quarto

Christian Meo e Annarita Siano – ITI Marconi di Torre Annunziata

Manila Masullo e Sara Mammella – Liceo Comenio di Napoli

Martina Cesareo e Achille Rizzotto – Liceo Giorgio Buchner di Ischia

Giusy Romano e Maria Antonio Caggiano – ISIS Luca Pacioli di Sant’Anastasia

Umberto Falvo e Sarà Verdolino – Liceo G.B. Vico di Napoli

Cristina Borrelli e Lorenzo Ranieri – Convitto Vittorio Emanuele di Napoli

Yohanna Morais e Antonio Cesario – Liceo Immanuel Kant di Melito

Alessio Del Buono e Cristiano Oreste – ITIS Galileo Ferraris

Chiara Scarpato e Mattia Taormina – Istituto Alfonso Casanova di Napoli

Esposito Alessandro e Alice Coppola – Liceo Publio Virgilio Marone di Meta

Emanuele Urbano e Giada Giglio – Liceo Ettore Majorana di Pozzuoli

Valerio Luongo e Emanuela Risi – Liceo Gentileschi di Napoli

Saverio Spampanato e Biancamaria Ariola – Liceo Carducci di Nola

Iodice Simone e Salvatore Marino- IPSEOA G.Rossini di Napoli

Serena Vanorio e Gaia Belfiore – Istituto Margherita di Savoia di Napoli

Gennaro Filosa e Giuseppe Tedesco – Istituto sannino-de-cilis di Ponticelli

Carla Ingenito e India Ruocco – Istituto Francesco Grandi di Sorrento

Martina Dal Sasso e Emmanuel Innacolo – ISIS Enrico Caruso di Napoli

Alessia Cioffi – Istituto Enzo Ferrari di Castellammare di Stabia

Chiara Esposito – Istituto Einaudi Giordano di San Giuseppe Vesuviano

Chuwa Valerio e Mazza Giuseppe – Liceo Renato Caccioppoli di Napoli

Adam Kenzedinne – IS Masullo-Theti di Nola

Alma La Gatta e Martha Esposito- Liceo Pasquale Villari di Napoli

Gaia Capuano – Liceo Galileo Galilei di Napoli

Martina Alifuoco e Anastasia Boytsova – Liceo Antonio Genovesi di Napoli

Doriana Palmieri e Alessandro Vicchiariello – ITG Della Porta Porzio di Napoli

Giuseppe Fico – ISIS Europa di Pomigliano d’Arco