POZZUOLI – La Puteolana 1902 vince contro il Neapolis e ottiene il passaggio al prossimo turno di Coppa Italia. La cronaca: al 4’ occasione di passare in vantaggio con Gioielli col tiro deviato dal portiere. Al 17’ tiro di Lanzillo deviato da un difensore dopo un’azione pericolosa del Neapolis. Al 20’ ancora Puteolana vicina al goal quando, su calcio d’angolo di Gioielli, Evacuo colpisce la sfera di testa che finisce di un nulla fuori. Al 21’ Deviazione Casale in area, salva un difensore del Neapolis sulla linea. Al 30esimo in vantaggio la Puteolana grazie alla rete di Grezio che firma il vantaggio per la Puteolana. Al 36esimo ancora pericolosa la squadra di casa su punizione di Gioielli. Al 40esimo Evacuo fa 2-0, sfruttando il Cross di Grezio. Nella seconda frazione di gara, al 77’ Cross Balzano dalla destra, tiro in sforbiciata di Accietto fuori di poco. Infine, all’83’, Tiro dai 25 metri di Evacuo deviato da Bardet. Nessuna altra occasione da sottolineare per le due formazioni in campo.



L’ALLENATORE – Ecco le parole di Mister Marra, tecnico della Puteolana: “Avendo una rosa ampia c’è la possibilità di ruotare e dare minutaggio a chi fino ad ora non ha avuto la possibilità di scendere in campo e far riposare gli altri. Non era una partita semplice ma, nonostante i ragazzi non avessero tanto minutaggio, l’hanno gestita bene. A me Evacuo non preoccupa se segni oppure no. Lui ora sta soffrendo i carichi di lavoro. Al momento opportuno si farà trovare pronto, come ha fatto oggi. Penso che sia giusto che gli attaccanti per il lavoro che facciano vengano premiati”.