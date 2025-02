CALCIO/ Infimo e Scherillo gol: il Rione Terra batte il Pianura

POZZUOLI – Il Rione Terra ritrova in un solo colpo solidità, bomber Infimo (dopo i problemi fisici) e, di conseguenza, anche i 3 punti. Dopo la partita steccata nel derby con la Puteolana 1909, la squadra di mister Stellato rifila un secco 2-0 al Pianura, che resta nella zona playout, mentre i padroni di casa, tornati al “Conte” di Pozzuoli, stazionano a metà classifica con una partita da recuperare, dopo l’ennesimo rinvio del match col Barano. Il Rione Terra crea tanto nella prima frazione, senza però riuscire a sfondare, ma la squadra puteolana non si disunisce e aspetta il momento giusto per colpire: nella ripresa, apre Infimo su rigore, chiude Scherillo.

LA PARTITA – Partenza decisa del Rione Terra, che macina gioco e occasioni, andando vicino al vantaggio nel giro di due minuti tra l’11’ e il 12′: prima De Vito crossa per la testa di Salierno, che mette fuori di poco, e poi ci prova Infimo con un rasoterra da fuori area che scheggia il palo alla sinistra di Caparro. Dopo una fase di stallo, scandita da un infortunio per parte, costringendo all’uscita Petrone al 29′ e Sardo poco dopo la mezz’ora, sostituiti rispettivamente da Vassallo e Scherillo, il Rione Terra ci riprova con un tiro potente in diagonale di Migliaccio, ma anche stavolta la mira è sbagliata. Al 33′ si sporca i guanti anche Navarra, dopo un break a centrocampo del Pianura ed il contropiede di Poverino, che calcia sul primo palo, ma la manona dell’estremo difensore spinge il pallone sul montante. Dopo aver scampato il pericolo, ci riprova Salierno al 35′, ma Caparro si oppone. Nella ripresa parte più aggressivo il Pianura, ma il Rione Terra ha la pazienza di aspettare il momento giusto: scoccata l’ora di gioco, Menna esce palla al piede dalla difesa e verticalizza per Infimo, che passa davanti al difensore e conquista il calcio di rigore. Passano due minuti per la battuta, ma l’attaccante non si scompone e trasforma. Al 73′ gli ospiti hanno la chance di riportarsi in gara, ma Matafora, da pochi passi, spedisce alto sopra la traversa un cross dalla sinistra. La partita viene poi chiusa all’83’ dal guizzo di Scherillo, che mette al sicuro il risultato sul 2-0.

RIONE TERRA: Navarra, Penna, De Vito, Di Fraia, Menna, Sardo, Lanuto, Granata, Infimo, Migliaccio, Salierno. All. Stellato.

PIANURA: Caparro, Rippa, Marciano, Polverino, Perna, Gaveglia, Signoriello, Di Nardo, Matafora, Bianco, Petrone. All. Imparato.

MARCATORI: 62′ rig. Infimo, 83′ Scherillo.

ARBITRO: Palladino di Salerno. Assistenti: Acampora (Ercolano) e Valcaccia (Castellammare di Stabia).