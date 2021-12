BACOLI – Dopo la bella vittoria esterna di sabato scorso in campionato al Papa di Cardito sulla Virtus Afragola, domani 8 dicembre torna in campo la squadra del Rione Terra Calcio. Capitan Marasco e compagni ospiteranno alle 14.30 al Tony Chiovato di Bacoli, nel turno d’andata degli ottavi di Coppa Campania, la formazione del Massa Lubrense, prima nel girone D di promozione. Il match di ritorno, è in programma mercoledì 15 a campi invertiti.

LA VIGILIA – Mister Gennaro Monaco, presenta così il delicato match con i forti costieri: “Dopo la bella prova a Cardito in campionato, ci aspetta ora in Coppa una partita molto difficile contro un team molto attrezzato e difficile da battere. Massa Lubrense, neopromossa in promozione, e’ al comando del girone D e lo sta dominando. E’ un squadra molto ben assortita e davvero compatta. Mister Aiello guida un team che ha giocatori di esperienza e categoria superiore come D’Esposito, Breglia e Marino e un giovane emergente come Attardi. Noi siamo in un buon momento e vogliamo ben figurare. Daro’ spazio a qualche giocatore giovane che ha voglia di mettersi in mostra, per un turn-over che ci servirà a risparmiare preziose energie per il confronto interno di campionato di domenica prossima con il Casoria. L’ultimo innesto Di Meo, sarà in campo dal primo minuto.”