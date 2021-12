POZZUOLI – Tornano i mercatini natalizi nel centro storico di Pozzuoli “aspettando il Natale”. Da oggi fino al 12 dicembre, in Piazza della Repubblica, arriva “DeGusta” con una mostra mercato di prodotti tipici della tradizione enogastronomica e una serie di attività per i bambini che ci introdurranno nell’atmosfera natalizia. Per l’intera giornata (9:30-23), fino a domenica prossima, si alterneranno Babbo Natale con l’ufficio postale per le lettere dei desideri, a cura dell’associazione “Le Ali della Musica”, Laboratori creativi con doni, addobbi, decori e bigliettini di auguri realizzati con materiali riciclati, e il Trucca Bimbi Natalizio a cura dell’associazione “Meti Academy”. Sabato 11 e domenica 12 ci sarà inoltre un Elfo che si cimenterà in balli e manipolazione di palloncini. Uno spazio, infine, sarà dedicato anche agli amici a quattro zampe con il corner “La Fattoria di Penny” che dispenserà gadget e omaggi.