CALCIO/ Il Rione Terra cade in casa con la Mariglianese: 0-2 e quart’ultimo posto

BACOLI – Non riesce a rinascere il Rione Terra, che viene battuto 0-2 a domicilio dalla Mariglianese. Partita in equilibrio per oltre un’ora, fino al crollo dei flegrei dopo la rete del capocannoniere del campionato De Iulis, con una Mariglianese che ha saputo far girare a proprio favore i pochi episodi della partita. Il Rione Terra resta così al quart’ultimo posto in classifica, continuando la rincorsa ai playout che, attualmente, rappresentano un’ipotesi ancora lontana a causa del distacco da chi precede.

LA PARTITA – La Mariglianese inizia il match con ritmi altissimi che mettono in difficoltà i padroni di casa che, dopo aver rischiato sulla traversa colpita da Bacio Terracino al 2′ su punizione, riescono però a difendersi. L’affanno del Rione Terra dura una ventina di minuti, poi, trovate le misure, la gara si fa equilibrata e al 25′ Gioielli imbuca per Pisani, stoppato però a botta sicura da un difendente. Il secondo tempo inizia con maggiori emozioni e un piglio diverso del Rione Terra, che sfiora il vantaggio al 49′ con una discesa di Esposito e il tiro in area di Ranieri, che viene però smorzato e diventa parabile per Cappuccio. Al 55′ ci prova Piscopo di testa per gli ospiti su sviluppo di corner, ma il pallone finisce alto. Due minuti dopo, l’errore difensivo della Mariglianese permette a Ranieri di appoggiarsi su Gioielli al limite dell’area, ma il suo tiro in diagonale sfiora il palo. Al 62′ la svolta nella partita: Arario vince un contrasto in mezzo al campo con Esposito e imbuca per De Iulis, che non fallisce lo 0-1. I padroni di casa subiscono il contraccolpo psicologico e regalano un contropiede al 73′, sul quale Schena chiude la partita battendo Poerio.

RIONE TERRA: Poerio, Iammarino (66′ Di Gennaro), Capogrosso, Della Monica, Savarise, Esposito (88′ Barletta), Foti, Pisani, Capone (76′ Accietto), Gioielli (88′ Cacciuottolo), Ranieri (66′ Salazaro). All. Amorosetti.

MARIGLIANESE: Cappuccio, Sannino (58′ Oliva), Varchetta, Vitiello, De Iulis (83′ Carrotta), Bacio Terracino (79′ Spinola), Barillari (46′ Siniscalchi), Massaro, Arario, Ciaravolo (46′ Schena), Piscopo. All. Polverino.

MARCATORI: 62′ De Iulis, 73′ Schena

ARBITRO: Pina di Como. Assistenti: Martello (Torre del Greco) e Carrozza (Battipaglia)

NOTE: Ammonito Foti (R). Senza recupero 1°T, 4′ 2°T.