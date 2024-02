POZZUOLI/ Cavallo maltrattato sulla spiaggia di Licola mare, la denuncia: «Corse clandestine da fermare»

POZZUOLI – Il video dei maltrattamenti ai danni di un cavallo realizzato sulla spiaggia di Licola Mare lo scorso giovedì è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e al consigliere comunale di Europa Verde del comune di Pozzuoli Enzo Pafundi. Nelle immagini si vede il cavallo, costretto a trainare sulla sabbia una carrozzina leggera con a bordo il suo conduttore, che si pianta all’improvviso e viene ripetutamente percosso dall’uomo con le briglie e con un frustino.

LA DENUNCIA – «La violenza sugli animali è diventata una vera e propria emergenza. In particolare sul litorale di Licola il fenomeno degli allenamenti e delle corse clandestine dei cavalli, costretti a trascinare carretti con i guidatori che affondano nella sabbia rendendo lo sforzo insostenibile, periodicamente si ripresenta in tutta la sua violenza e drammaticità. Chiediamo la massima attenzione in particolare in questo periodo dove driver senza scrupoli utilizzano gli arenili per questa pratica barbara che, spesso, nasconde interessi criminali. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine affinchè riescano a rintracciare l’uomo alla guida del calesse sanzionandolo come merita e auspichiamo nella continua vigilanza da parte delle forze dell’ordine per prevenire nuove violenze sugli animali». Queste le parole di Borrelli e Pafundi.