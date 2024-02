Sciame sismico in corso a Pozzuoli: scossa di 2.1 avvertita anche a Licola e Monterusciello

POZZUOLI – È’ in corso dalle 11:05 di questa mattina uno sciame sismico nell’area flegrea con epicentro nella città di Pozzuoli. In totale sono cinque le scosse rilevate finora, con la più forte che è stata segnalata alle 11:07, in prossimità del Parco Urbano Attrezzato di Via Vecchia delle Vigne alla profondità di 2.9 km con magnitudo Md =2.1± 0.3. L’evento è stato avvertito in molte zone della città, tra cui le periferie di Monterusciello, Licola, a via Campana e nell’area del centro storico. In particolare lo sciame ha fatto rilevare in via preliminare 5 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 2.1 ± 0.3. Non si registrano danni e la situazione in tutte le zone di Pozzuoli è di assoluta normalità con gente in strada per la consueta passeggiata del sabato mattina.