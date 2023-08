CALCIO/ Il primo derby di flegreo va alla Puteolana 1902, un coriaceo Rione Terra Sibilla battuto 2 – 1

POZZUOLI – Va alla Puteolana 1902 il primo derby flegreo della nuova stagione calcistica. Gli uomini guidati da Ivan Di Michele battono 2 – 1 i cugini del Rione Terra Sibilla guidata da Ivan Faustino nella gara valevole per il primo turno di Coppa Campania. A decidere le reti in apertura di Cuomo e di Tranchino alla mezzora della ripresa per i granata di casa e di Calvanico.

LA PARTITA Gara condizionata da gran caldo quella andata chiusa pochi minuti fa al Domenico Conte. Partita condotta quasi sempre dai granata di Pozzuoli che sono passati in vantaggio al 7′ con Cuomo. Da lodare la prestazione dei “neofoti” della prima categoria regionale del Rione Terra Sibilla alle prese con diverse defezioni. I ragazzi in bianco hanno fornito una prestazione fatta di cuore ed impegno, sfiorando anche il pareggio ad inizio ripresa, prima che i granata di casa mettessero in sicuro la gara con la rete di Tranchino ben imbeccato da Catinali. Calvanico al 93′ rende giustizia alla prova dei suoi siglando il 2 – 1 finale La Puteolana 1902 da parte sua ha dimostrato di avere già una discreta condizione atletica, gestendo il gioco nonostante il caldo asfissiante e dimostrando di avere, ad oggi, un valore tecnico maggiore. (seguiranno approfondimenti)