CALCIO/ Grezio-Laringe di rigore: la Puteolana torna a imporsi al Conte

POZZUOLI – La 15ª giornata del campionato di Eccellenza Campana, Girone A, si è conclusa con una prestazione notevole della Puteolana, che ha sconfitto il Savoia per 2-1. Il match è stato un’esibizione di superiorità tattica e controllo del gioco da parte della squadra di mister De Michele, che ha saputo ribaltare un risultato inizialmente sfavorevole.

PRIMO TEMPO – Nel primo tempo, nonostante un vantaggio iniziale del Savoia con un gol di Antonio Romeo al 42′, la Puteolana ha dimostrato una strategia di gioco coerente e un controllo del campo. Il team ha gestito con sicurezza il possesso palla, limitando le opportunità degli avversari e mantenendo un alto livello di pressione.

LA SVOLTA – La svolta della partita è avvenuta nella seconda metà, quando la Puteolana ha intensificato ulteriormente il proprio dominio sul campo. Al 60′, un calcio di rigore trasformato da Grezio ha segnato l’equilibrio nel punteggio, testimoniando l’efficacia della strategia offensiva della squadra. Pochi minuti dopo, un secondo penalty realizzato da Laringe ha completato la rimonta, confermando la superiorità della Puteolana.

CONCLUSIONI – La partita ha evidenziato la capacità della squadra di controllare il gioco, di esercitare una pressione costante e di sfruttare al meglio le occasioni create. Nonostante le sfide poste dal Savoia, la Puteolana ha mostrato una padronanza del campo e una maturità tattica che hanno permesso di chiudere il match con una meritata vittoria.Il tabellino della partita riflette l’intensità e la qualità del gioco della Puteolana, con un contributo significativo di tutti i giocatori. Con questa vittoria, la squadra non solo guadagna punti preziosi in classifica, ma dimostra anche una solidità e una consapevolezza tattica che saranno fondamentali nelle prossime giornate del campionato. Diavoli rossi che con la vittoria di oggi consolidano la quarta posizione a 25 pt. La prima posizione resta solidissima occupata dal Real Acerrana a 36 lunghezze. Sarà proprio l’Acerrana a sfidare gli uomini di De Michele per l’attesissima semifinale di Coppa Italia in programma questo mercoledì allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli.

Tabellino:

SAVOIA: Bellarosa, Khelil, Passaro (87′ Maiorano), Caruso, Acampora (86′ Girardi), Orta, Iadelisi, Imbimbo, Romeo (65′ Baietti), Petricciuolo, Wissam.

PUTEOLANA: Pirone, Puzone, Calone, Catinali (71′ Palumbo), Laringe, Grezio (67′ Prisco), Vitale, Alvino (77′ Cappa), Rinaldi (8′ Amelio), Battaglia (19′ Severino), Guglielmo.

Marcatori: 42′ Romeo – 60′ Grezio, 64′ Laringe

Ammonizioni: Catinali, Puzone, Severino, Guglielmo – Petricciuolo, Khelil, Imbimbo, Ghomari