CALCIO/ El diablo Marotta e Dammacco gol lanciano la Puteolana: espugnato il campo del Trastevere

TRASTEVERE – La Puteolana espugna Trastevere e vola in testa alla classifica insieme a Paganese, Gelbison e Monterosi con 7 punti dopo tre giornate nel girone G di Serie D. Le reti di Dammacco nel primo tempo e di Marotta nella ripresa regalano i tre punti ai granata, inutile la rete di Mocanu in pieno recupero, la prima con la maglia amaranto.

LA PARTITA – Nel primo tempo al 7′ su azione d’angolo per la Puteolana la palla attraversa la porta ma non viene toccata da nessuno e Giordani riesce a liberare. Pochi minuti e ci prova Russo, pallone alto. Alla mezz’ora si sblocca il match, Dammacco ruba palla sulla trequarti, entra in area e batte con il destro il portiere avversario da posizione defilata. Nella ripresa, combinazione Dammacco-Bombaci con la conclusione di quest’ultimo che termina alta. Nel finale la Puteolana gestisce e trova il raddoppio all’83’: Lo Coco apre per Marotta che entra in area e batte Manni. Gli ospiti potrebbero anche trovare il terzo gol in contropiede con Cangemi, ma il portiere respinge. Nel finale Gloria per Mocanu che sigla il gol dell’1-2 finale.

TRASTEVERE: Manni, Iacoponi (19’st Conte), Angelilli, Schettini, Massimo, Giordani, Calderoni (1’st Marsilii), Crescenzo, D’Incoronato, Ferrante (27’st Mocanu), Lorusso. A disp. Lazzarini, Cavaliere, Crovello, Cavallini, Eliseo. All. Bernardini

PUTEOLANA: Polverino, Sbuttoni, Mascari (21’st Marotta), Cess, Diabate, Russo (17’st Cangemi), Palma (17’st Civilleri), Astemio, Montuori, Bombaci (13’st Lo Coco), Dammacco (21’st Coniglio). A disp. Leone, Cherubini, Occhiuto, Pignataro. All. Marra

MARCATORI: 32’pt Dammacco, 38’st Marotta, 49’st Mocanu

Ammonizioni: Palma, Angelilli, Montuori, Giordani, Cangemi