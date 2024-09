POZZUOLI/ Non c’è personale per aprire e chiudere la sede della Protezione Civile: l’amministrazione Manzoni dà 14mila euro (per 3 mesi) a un privato

POZZUOLI – Quattordicimila euro per il portierato presso la sede della Protezione Civile e COC di Monterusciello. È quanto spenderà l’amministrazione Manzoni che ha dato, mediante affidamento diretto, il servizio a una ditta di Vicenza. Dopo la spesa di decine di migliaia di euro annui per il parcheggio della scuola Pergolesi ad Arco Felice, si aggiunge una nuova voce nella lista “costi”. La decisione da parte del sindaco e dei suoi è stata presa in quanto “allo stato attuale, non è possibile sopperire alla necessità di sorveglianza, controllo e apertura e chiusura straordinaria tramite il personale già in servizio presso l’Ente, in quanto lo stesso risulta insufficiente a garantire il presidio costante richiesto”. In sintesi: vigili e personale comunale non possono presidiare per qualche ora al giorno l’edificio di via Martini.

LA NECESSITA’ – Motivi illustrati nella determina di affidamento alla ditta “Battistolli Servizi Integrati” a firma della dirigente Santina Napolitano. “È fondamentale – si legge – assicurare un presidio costante e qualificato di questa struttura, finalizzato sia a realizzare la corretta gestione del flusso di visitatori, garantendo che lo stesso sia regolato e monitorato in modo efficiente e sicuro, sia ad assicurare l’apertura e la chiusura della sede dopo la fine dell’orario ordinario di lavoro”. dunque provvedere nell’immediato all’affidamento diretto

SOTTO SOGLIA – Il servizio affidato senza bando ma mediante trattativa diretta in quanto sotto soglia, è partito il 19 settembre e terminerà il il prossimo 16 dicembre.