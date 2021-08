POZZUOLI – Sarà Tiziano Montefusco a guidare il Rione Terra Pozzuoli per la prossima stagione. Un gradito ritorno in casa Rione Terra dopo la buona esperienza già avuto sulla panchine flegrea. Ad annunciare la firma è il DS Carmine Ennio: “Siamo felici di poter annunciare la firma di Tiziano Montefusco che bene ha fatto nella sua passata esperienza con noi. Tiziano è un allenatore giovane, preparato che ben conosce la categoria e soprattutto conosce l’ambiente ed ha lavorato con buona parte della rosa. Siamo certi che Tiziano farà benissimo in questa sua nuova esperienza con noi”. Intanto la società comunica che la preparazione per la prossima stagione inizierà il prossimo 23 agosto presso il campo Virgilio di Cuma. Struttura che ospiterà il Rione Terra Pozzuoli per gli allenamenti di tutta la stagione.