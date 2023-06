CALCIO/ Doppio colpo in attacco della Puteolana: presi i bomber Prisco e Pisani. In arrivo anche Castagna

POZZUOLI – Arrivano i primi colpi di mercato in casa Puteolana. Il presidente Di Costanzo, dopo la sterilità in fase realizzativa della scorsa stagione, è partito proprio dall’attacco con l’acquisto di due bomber di categoria: il primo è Umberto Prisco, classe ’87 che la scorsa stagione ha segnato 15 gol con il San Marzano nel campionato di Eccellenza e 21 gol due anni fa con la Frattese. L’altro è invece Vincenzo Pisani, 32 anni, punta centrale in arrivo dalla Real Acerrana, compagine con la quale l’anno scorso ha messo a segno 10 reti.

ALTRI DUE ACQUISTI – Ha praticamente firmato anche Vincenzo Pontillo, centrocampista che torna a vestire la maglia dei granata di Pozzuoli. In dirittura d’arrivo anche l’acquisto di un terzo attaccante: si tratta di Luigi Castagna, classe 1997 proveniente anch’egli dal San Marzano. I granata del patron Di Costanzo sono dunque pronti a ripartire dal campionato di Eccellenza con l’obiettivo di centrare subito la promozione in serie D.