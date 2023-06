Autonomia differenziata, il Pd fa muro: oggi il convegno a Bacoli

BACOLI – Nella giornata di oggi, alle 18:30, il circolo del Partito Democratico di Bacoli promuoverà un convegno, presso Villa Cerillo con esponenti politici ed esperti, riguardante l’autonomia differenziata. La conferenza sarà presieduta dal segretario cittadino Ciro Mancino, con la partecipazione del segretario provinciale Giuseppe Annunziata, del responsabile del Dipartimento Autonomia differenziata e Riforme istituzionali Paolo Mancuso e dell’Onorevole Raffaele Topo, membro della direzione nazionale. Sono inoltre previsti gli interventi dell’Onorevole Piero De Luca e dei consiglieri regionali Mario Casillo, Loredana Raia, Bruna Fiola e Massimiliano Manfredi.

Hanno assicurato la loro presenza infine il presidente del consiglio comunale di Napoli, Enza Amato, l’assessore e urbanista Roberto Gerundo, e i sindaci di Quarto, Pozzuoli, Monte di Procida e Giugliano.

L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA – Il disegno di legge del Governo Meloni propone l’attribuzione, da parte dello Stato ad una Regione, della cosiddetta autonomia legislativa. L’autonomia sarebbe elargita su materie di competenza concorrente, ovvero condivisa fra Stato e Regioni, e in tre casi su materie di competenza esclusiva dello Stato. Inoltre prevede la possibilità, per le Regioni, di trattenere il gettito fiscale (il provento di cui beneficia una Pubblica Amministrazione tramite le imposte). Sul piano pratico: in mancanza di un intervento finanziario governativo, le Regioni del Sud dovranno fare affidamento esclusivamente sulle risorse finanziare prodotte sui propri territori; quindi, come hanno confermato gli stessi uffici legislativi del Senato, si vedranno ridurre di circa 15 miliardi l’anno lo stanziamento per i servizi essenziali, tra cui sanità e scuola.

PARLA IL SEGRETARIO DEL PD DI BACOLI – Il segretario cittadino Ciro Mancino si è espresso in merito alla questione così: «Si tratta del disegno di legge del Governo Meloni che, una volta approvato, metterà in grave difficoltà le regioni del Sud, visto che dovranno far conto esclusivamente sulle risorse finanziarie prodotte sui propri territori. Questa iniziativa del Pd bacolese si inserisce in una mobilitazione nazionale che il partito sta portando avanti e che, tra l’altro, vede anche la presentazione da parte del Gruppo consiliare di una mozione con una richiesta di Consiglio Comunale monotematico per approvare un ordine del giorno da inviare al Governo. Il convegno vuole mettere in evidenza anche le ricadute negative che un provvedimento del genere produrrà sui singoli territori, e sarà interessante ascoltare il parere di chi è quotidianamente in prima linea».