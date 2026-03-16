CALCIO/ Colpo della Puteolana in trasferta: batte l’Ercolanese e stacca la zona play out

ERCOLANO – La Puteolana supera l’esame da ultima spiaggia sul difficile campo dell’Ercolanese, staccandosi così dalle acque tempestose della zona playout grazie ad una vittoria eroica in 10 contro 11 per l’intero secondo tempo. Mirante stappa la partita alla mezz’ora, coronando una buona prova dei suoi. L’espulsione di Mancini ad inizio ripresa, costringe poi la Puteolana ad una partita di resistenza ad oltranza, condotta con ordine e grinta fino al triplice fischio.

LA PARTITA – La Puteolana inizia una partita improntata sulla solidità per contenere un’Ercolanese lanciata verso la zona playoff. In attesa di prendere le misure agli avversari, gli ospiti subiscono l’avvio di gara convinto dell’Ercolanese. Al 9′ Todisco sfonda a sinistra e cede a Nocchiero in posizione centrale, ma il suo piattone va alto. Al 17′ ci prova da fuori area De Rosa con un bel tiro di prima intenzione, ma il pallone sorvola l’incrocio. La Puteolana inizia a spingere dal 24′, quando una bella azione manovrata porta Riccio al cross per l’inserimento di Capuano, che batte La Matta di testa, ma la palla gli scivola sul braccio prima di insaccarsi, portando così all’annullamento del gol. Al 27′ Mancini imbuca per Filogamo, ma il suo diagonale viene smanacciato in angolo dal portiere. La rete viene rimandata però solo di tre minuti: alla mezz’ora Mancini apre per Avolio a sinistra, l’esterno va al cross arretrato per Mirante, che raccoglie e calcia da fuori area, battendo La Matta con un tiro sporcato. La Puteolana sfiora anche il raddoppio pochi minuti più tardi con un’incornata di Filogamo da calcio di punizione, ma l’estremo difensore si supera. Nel secondo tempo, al 49′ cambia il match: Mancini si rende protagonista di una reazione alle provocazioni di Amelio e viene espulso, lasciando in 10 i suoi e condannandoli ad una partita di sacrificio. La Puteolana trema solo nell’immediato post espulsione, quando Amelio colpisce la traversa dai 30 metri, ma i ragazzi di mister Correale si adattano alla nuova situazione, difendendo con i denti e con alcune importanti parate di Cabriglia, come al 71′, quando si distende perfettamente sul tiro a giro deviato di Percope. L’Ercolanese non sfonda la stoica resistenza della Puteolana, che porta a casa 3 punti fondamentali per il morale e per la classifica.

ERCOLANESE 1924: La Matta, Todisco, Calabrò (61′ Leone), Casillo (70′ Umile), Amelio, Sorrentino (70′ Potenza), Percope, De Rosa G. (84′ Saviano), Elefante, Orefice, Nocchiero (46′ Aracri). A disposizione: Uliano, Fiorillo, Ianniello, Santillo. All. Sanchez.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, De Rosa, Battaglia, Riccio, Gargiulo, Avolio (49′ Palladino), Grieco, Capuano, Mirante (73′ Acampora), Mancini, Filogamo (78′ Rodriguez). A disposizione: Napolitano, Trotta, Pullo, Cavaliere, Ferrara, Onda. All. Correale.

MARCATORE: 30′ Mirante.

ARBITRO: Pietro Di Muro di Salerno. Assistenti: Davide Del Prete (Frattamaggiore) e Carmine Vanacore (Castellammare di Stabia)

NOTE: Ammoniti Todisco, Casillo, Potenza (E), Mirante, Filogamo, all. Correale (P). Espulso Mancini (P) al 49′ per fallo di reazione. Corner: 4-2. Recupero: 1′ 1°T, 7′ 2°T.