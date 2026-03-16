La Via Crucis di 500 ragazzini di Ischia e Pozzuoli “L’amore ci spinge”

POZZUOLI/ISCHIA – Sabato 14 marzo le Pastorali Giovanili e Vocazionali delle diocesi di Pozzuoli e Ischia hanno vissuto una Via Crucis davvero speciale tra le strade dell’Isola Verde. Un cammino intenso di preghiera, silenzio, condivisione e fede che ha visto la partecipazione di oltre 500 giovani. Il percorso è iniziato dal Convento dei Frati Minori e, passo dopo passo, ha attraversato le strade dell’isola fino a raggiungere il suggestivo Castello Aragonese. Le vie di Ischia si sono trasformate in un grande spazio di preghiera a cielo aperto, dove i giovani hanno camminato insieme portando nel cuore domande, sogni e speranze. Il filo conduttore della serata era racchiuso nel tema dell’anno pastorale, una frase semplice ma potente: “L’amore ci spinge”. Un amore che non lascia fermi, ma che mette in movimento, che spinge a uscire da sé stessi per incontrare gli altri. Come ha ricordato il vescovo Carlo Villano: «È proprio quell’amore che ci spinge a vivere, a metterci in cammino e a costruire relazioni vere.» La Via Crucis è stata vissuta attraverso sei stazioni, arricchite da riflessioni, testimonianze e momenti di preghiera che hanno aiutato tutti a entrare più profondamente nel mistero della Passione di Cristo e nel significato di un amore che non si tira indietro, ma si dona fino in fondo.