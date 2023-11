CALCIO/ Albanova e Puteolana si annullano a vicenda: i granata a -8 dalla vetta

CASAL DI PRINCIPE – Nel contesto dell’attuale stagione calcistica, l’incontro tra Albanova e Puteolana 1902, terminato 0-0, rappresenta un’occasione mancata per la squadra flegrea. Nonostante tre espulsioni che hanno caratterizzato il match, non si può attribuire il risultato deludente a questi eventi disciplinari. Dall’inizio, la competizione si è rivelata accesa. Al 10′, Puzone della Puteolana è stato espulso per un fallo su Grezio. Tuttavia, la Puteolana non si è lasciata intimidire, con Laringe e Prisco che cercavano di disturbare la difesa dell’Albanova. Nonostante gli sforzi, le offensive non hanno portato al risultato sperato. Dall’altra parte, Grezio e Fontanarosa hanno mostrato buone iniziative, ma senza concludere. Nel secondo tempo, l’intensità è rimasta alta. De Rosa dell’Albanova è stato espulso per doppia ammonizione, i Diavoli Rossi hanno continuato a premere, con Prisco e Battaglia che hanno sfiorato il gol senza però riuscire a iscriversi a referto. Un episodio significativo si è verificato quando l’estremo difensore Sorrentino, in un gesto di stizza ha lanciato il pallone verso gli spalti, gesto interpretato dall’arbitro come offensivo, culminato con la sua espulsione. La Puteolana non è riuscita a capitalizzare le superiorità numerica, e il match si è concluso con un pareggio che lascia gli ospiti con qualche rammarico, con una sensazione di occasione sprecata nel proseguo della stagione.

OTTO PUNTI DALLA VETTA – Nel contesto competitivo, il pareggio 0-0 tra Albanova e Puteolana 1902 ha delineato sia i punti di forza che le aree di miglioramento per entrambe le squadre. Le espulsioni, pur essendo eventi decisivi, non offrono un’attenuante alla Puteolana per il pareggio, esponendo la necessità di maggiore resilienza e capacità di adattamento. La partita ha messo in luce come la Puteolana, nonostante l’avversità, abbia cercato di mantenere una pressione costante, mentre l’Albanova ha evidenziato una solidità difensiva. Tuttavia, la mancanza di finalizzazione da parte di entrambe le squadre ha marcato un’area critica che richiede attenzione nel proseguo della stagione. Il pareggio, quindi, funge da monito per la Puteolana, sottolineando l’importanza di capitalizzare le opportunità per evitare futuri passi falsi nel campionato. Una tendenza preoccupante per i Diavoli rossi; non è la prima volta che la squadra flegrea mostra una certa inefficacia sotto porta, un aspetto che potrebbe compromettere la sua posizione nel campionato se non affrontato. Il pareggio è un monito, sottolineando la necessità per gli uomini di De Michele di lavorare sulla finalizzazione per evitare che tale tendenza continui a manifestarsi nei match futuri. Diventano 8 i punti che distanziano la Puteolana 1902 ferma a 18 punti dalla prima posizione occupata dal Real Acerrana 1926 a 26 punti. La capolista con 8 vittorie, due pareggi e la casella delle sconfitte ancora da riempire, diventa quindi la squadra da battere. Nella prossima giornata la Puteolana 1902 ospiterà il Castelvolturno squadra che ieri ha battuto in casa il Real Forio 2014 portandosi all’undicesimo posto in classifica con 13 pt.

ALBANOVA: Sorrentino, Sparano (49′ Minicone), Percope, Solpietro, Falco, Varchetta (46′ La Montagna), Longobardi, De Rosa, Grezio (85′ Accardo), Fontanarosa, Orefice (61′ Infimo). A disposizione: Mele, Capasso, Martone, Cantone, Di Dona. Allenatore: Bovienzo.

PUTEOLANA 1902: Pirone, Puzone, Calone, Catinali (74′ Palumbo), Laringe (71′ Vitale), Prisco (68′ Pisani), Amelio, Pontillo, Sanguineti (33′ Rosolino), Battaglia, Guglielmo (75′ Di Finizio). A disposizione: Russo, Rinaldi, Massa, Alvino. Allenatore: De Michele.

Ammonizioni: Grezio – Catinali, Amelio, Pirone

Espulsioni: De Rosa, Sorrentino – Puzone