POZZUOLI – A causa della caduta di alcuni calcinacci da una palazzina in Piazza della Repubblica a Pozzuoli, nel tardo pomeriggio di oggi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’area interessata è stata interdetta al pubblico per consentire l’intervento dei mezzi. In particolare con un braccio mobile sono stati rimosse le parti pericolanti dai balconi della palazzina che è stata messa in sicurezza. Alle operazioni hanno partecipato anche gli agenti della polizia municipale. L’area è rimasta tutt’ora interdetta anche per la grande presenza di persone in piazza.