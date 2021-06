POZZUOLI – Novità in vista per la raccolta differenziata dei rifiuti a Pozzuoli. A partire dal prossimo 21 giugno ci sarà un prelievo settimanale in più della frazione multilaterale leggera per le utenze domestiche, che avverrà il giovedì (oltre al martedì), mentre il vetro, che da marzo viene depositato separatamente, non sarà raccolto più il martedì ma il lunedì. Inoltre, esclusivamente per le grandi utenze non domestiche (tra cui supermercati, ospedale, accademia, marina militare, Rsa, tutto il food del centro storico), sarà aggiunto un giorno in più rispettivamente per il prelievo di vetro, multimateriale e carta.

LE VARIAZIONI – Altre novità riguardano infine l’utilizzo di una ulteriore spazzatrice, l’installazione di quattro mini-isole scarrabili per la raccolta di tutte le frazioni, da posizionare in vari punti della città, e il riassetto pomeridiano giornaliero della raccolta rifiuti, con un nuovo passaggio di alcuni mezzi a fine turno sull’intero territorio comunale. Le attività integrative/supplementari, rispetto alle previsioni contrattuali, sono state varate dalla giunta comunale per il Servizio di gestione integrata della raccolta differenziata dei rifiuti affidato lo scorso anno alla De Vizia Transfer. Una decisione scaturita da una serie di criticità emerse in questi mesi che hanno condotto l’amministrazione a trovare delle soluzioni per migliorare il servizio e il suo impatto sul territorio.