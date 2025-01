Cade da una scala mentre lavora in azienda, 48enne morta all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Nella tarda mattinata di oggi, una donna di 48 anni originaria dell’Ecuador è morta nell’ospedale di Pozzuoli. Ieri pomeriggio sarebbe caduta da una scala, mentre lavorava presso un’azienda di Arzano, in via delle Industrie.

Prima trasportata all’ospedale di Frattamaggiore, è stata trasferita a quello di Pozzuoli dove ha perso la vita per le lesioni subite. La salma è stata sequestrata. Indagini in corso dei carabinieri della Tenenza Di Arzano.