POZZUOLI/ Spaccio nella “zona rossa”: 20enne denunciato e allontanato da Monterusciello

POZZUOLI – Stava spacciando hashish e marijuana il 20enne fermato lunedì sera dalla polizia in Piazza De Curtis, piazza di spaccio di Monterusciello che rientra nelle quattro “zone rosse” di sicurezza istituite a Pozzuoli. Il giovane, P.S., residente a Roma, alla vista dei poliziotti (diretti dal vicequestore Raffaele Esposito) ha tentato di occultare la droga che già era confezionata in dosi e pronta per essere venduta, ma è stato prontamente bloccato. A suo carico è scattata una denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e a un ordine di allontanamento immediato secondo l’ordinanza prefettizia sulle zone rosse. Il giovane, inoltre, sarà destinatario di un foglio di via che lo obbligherà a tornare nella propria città di residenza.