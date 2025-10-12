Bruno, morto a 36 anni a Pozzuoli: disposta l’autopsia

POZZUOLI – Sarà l’autopsia ad accertare le cause che hanno portato al decesso di Bruno Marotta, il 36enne morto questa notte in via Tripergola, a Lucrino. La salma è stata sequestrata e trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli per gli esami irripetibili. Grande il cordoglio di amici e conoscenti che si sono stretti attorno ai familiari dell’uomo.

LA TRAGEDIA – Bruno è morto in seguito a un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli si sarebbe ribaltato con la sua auto dopo averne perso il controllo. Diverse le ipotesi alla base delle cause, tra queste avanza anche quella di un malore che lo avrebbe colpito mentre era alla guida. L’auto di Bruno è finita fuori strada, andando a caraambolare su un palo. Nell’impatto si è poi ribaltata sbalzandolo allesterno. Inutili sono stati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto.