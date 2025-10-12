Arresti, sequestri e denunce a Pozzuoli e Bacoli

POZZUOLI – Prosegue senza sosta l’attività di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. Durante le operazioni, che hanno interessato le aree centrali e periferiche della città, un 18enne di Pozzuoli è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e lì hanno rinvenuto 83 grammi di hashish già suddivisa in dosi. Il ragazzo é in attesa di giudizio.

LE DENUNCE – Nella notte, un uomo di 54 anni è stato denunciato per estorsione. L’uomo, parcheggiatore abusivo, ha avvicinato un automobilista nella zona del porto di Pozzuoli e ha preteso denaro per il posto auto dove era in sosta. Sempre a Pozzuoli, tre imprenditori di 68, 36 e 38 anni – proprietari di un’attivitá commerciale in piazza della Repubblica – sono stati denunciati per atti persecutori e violenza privata nei confronti di un passante al quale avrebbero impedito di transitare in un’area pubblica antistante la loro attività commerciale. Due 40enni, un uomo e una donna, sono stati segnalati per disturbo della quiete pubblica. I 2, con rumori e schiamazzi notturni, disturbavano il vicinato in piena notte.

I SEQUESTRI – A Bacoli, invece, un uomo di 54 anni è stato denunciato per violenza privata dopo aver costretto la compagna ad allontanarsi dall’abitazione in assenza di un provvedimento. Durante i controlli alla circolazione stradale un 49enne è stato sorpreso con una pistola priva di tappo rosso e 26 cartucce a salve. Analoga sorte per un altro uomo di 48 anni che è stato trovato in possesso di diversi strumenti da scasso, tra cui cacciaviti, chiavi a “T” e coltelli multiuso. Entrambi sono stati denunciati per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Un giovane è stato inoltre segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato con una piccola quantità di hashish.

PERQUISIZIONI – Complessivamente, i Carabinieri hanno eseguito dieci perquisizioni — tra personali, veicolari e domiciliari — controllato 115 veicoli e identificato 152 persone. Otto le violazioni al Codice della Strada contestate, con il ritiro di tre documenti di guida e circolazione, il sequestro di due veicoli e sanzioni amministrative per un totale di 5.200 euro. Sottoposti a controllo anche otto esercizi commerciali, tutti risultati in regola.