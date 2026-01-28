“Brigadiè ci ho provato!” Ricercato trovato in un cassone nella camera da letto

NAPOLI – Il 21 gennaio scorso un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli lo avrebbe costretto a 4 anni e 3 mesi di reclusione per rapina ed estorsione. Quando i carabinieri della stazione di Borgoloreto lo sono andati a cercare a casa, di lui nessuna traccia. Da quel giorno, il 54enne si è reso irreperibile. I militari non si sono arresi nelle ricerche e ieri sera hanno scoperto che si sarebbe potuto nascondere nell’appartamento di un conoscente, nel quartiere San Lorenzo. Perquisite tutte le stanze, del 54enne ancora neanche l’ombra. Poi l’intuizione di uno dei carabinieri. In una delle camere, un letto aveva l’aria di nascondere un cassone. Sollevato il materasso, il catturando rannicchiato. Ai carabinieri, prima di finire in manette e poi in carcere, dirà “Brigadiè ci ho provato!”.