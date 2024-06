Bradisismo, tre scuole inagibili a Pozzuoli: a settembre trasferimenti e doppi turni

POZZUOLI – Tre scuole inagibili e la ripresa dell’anno scolastico che comporterà trasferimenti e doppi turni per gli alunni delle scuole Montenuovo, Artiaco e Giacinto Diano di Pozzuoli. Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Pubblica Istruzione Vittorio Festa al termine di un vertice tecnico andato in scena giovedì mattina presso gli uffici comunali. «I ragazzi della Montenuovo andranno presso la sede principale, che è la Pergolesi I, e alla Vittorio Emanuele di Arco Felice, mentre gli studenti dell’Artiaco invece andranno a Monterusciello, così come la metà di quelli della Diano». Le maggiori criticità, secondo quanto esposto dall’assessore, riguardano gli istituti Artiaco e Montenuovo, mentre per la Diano i trasferimenti riguarderanno una metà della platea scolastica

GLI INTERVENTI – «Va messo in sicurezza il costone alle spalle del plesso Montenuovo – ha aggiunto Festa – mentre per la scuola Artiaco le opzioni sono due: ricostruzione totale o adeguamento sismico da 3 milioni di euro. Infine per la Diano, che a settembre avrà 12 classi antisismiche, sono previsti doppi turni o il trasferimento degli alunni delle restanti 12 classi nei moduli che riceveremo dalla Protezione Civile o nelle nostre strutture scolastiche di Monterusciello».