BACOLI/ In auto con un chilo di hashish, due arresti

BACOLI – Due arresti per detenzione di droga ai fini di spaccio. Questo il bilancio dell’operazione messa a segno a Bacoli dalla Sezione radiomobile della Compagnia di Pozzuoli. In carcere, in attesa di giudizio, Emanuele Riccio, 25enne e il 23enne Roberto Liguori, entrambi di Villaricca. I carabinieri hanno fermato i due giovani a via Miliscola mentre erano a bordo di un’auto e li hanno perquisiti. Rinvenuto e sequestrato quasi un chilo di hashish. Lo stupefacente era suddiviso in 9 panetti. Sotto chiave anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento.