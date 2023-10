Bradisismo, soddisfazione in Parlamento. Caso: «Decreto primo passo, ma restano criticità»

ROMA – «Siamo soddisfatti che ci sia una Decreto ad hoc per l’area flegrea, ma siamo altrettanto consapevoli delle diverse criticità legate soprattutto alla delicatezza della scelta della perimetrazione dell’area di intervento del provvedimento. Nel Decreto mancano anche risorse aggiuntive per intervenire subito su quegli edifici che, successivamente alle verifiche, potrebbero presentare problematiche strutturali. Per questo abbiamo proposto di riattivare il Superbonus 110% sull’intera zona rossa, o almeno una parte, per rischio vulcanico». A riferirlo in una nota è il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso, all’indomani dell’incontro a Palazzo Chigi con il Ministro Musumeci. «Si dovrebbe poi puntare l’attenzione sulla salvaguardia del patrimonio archeologico – continua Caso – e soprattutto dare a tutti i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei la possibilità di assumere personale aggiuntivo di Protezione Civile e di Polizia Municipale per meglio gestire e controllare le fasi dell’emergenza. Questo decreto è solo un primo passo – conclude – al quale dovranno seguirne necessariamente altri, per permettere ai cittadini di convivere con le varie fasi dell’emergenza».