Bradisismo, Borrelli e Josi alla Camera lanciano l’allarme sul porto di Baia

ROMA – Si è tenuta alla Camera dei deputati una giornata di approfondimento sul tema bradisismo ai Campi Flegrei alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione. «La parola d’ordine è: agire. Non si può più attendere e tergiversare, tutte le tragedie avvenute nel nostro territorio, a causa di eventi naturali, sono dovute alla mancanza di prevenzione e programmazione. Ora si hanno a disposizione i mezzi per monitorare la situazione e dare vita ad un piano sicurezza efficiente. Innanzitutto vanno aggiornate e migliorate le vie di fuga che per essere tali devono essere sicure e facilmente percorribili, per questo c’è bisogno di incrementare la presenza di vigili urbani. Così come servono più tecnici per verificare la stabilità delle strutture degli edifici. Relativamente a questo argomento, ancora aspettiamo la deroga sul Superbonus 110% dello sconto in fattura e della cessione del credito per ristrutturare gli edifici nelle aree colpite dal bradisismo proposta da noi in Aula durante l’ordine del giorno che fu approvato all’unanimità ma ancora non finanziata dal governo. Inoltre il nostro territorio ha bisogno di maggiori sovvenzionamenti dallo Stato per poter procedere ad interventi di messa in sicurezza degli edifici. Lavoreremo con la massima attenzione per migliorare il decreto del governo quando arriverà in aula – spiegano Borrelli e Della Ragione – Per quanto riguarda, invece, nello specifico il territorio di Bacoli, il porto di Baia è l’unico a livello regionale che prevede il varo e l’alaggio gratuito delle barche. Motivo per il quale nei mesi precedenti e quelli successivi alla stagione estiva c’è un enorme flusso di veicoli di grandi dimensioni che trasportano e portano via i natanti con le conseguenze risultato di avere un super flusso sugli assi viari in una zona rossa spesso intasati. Anche su questo devono essere fatti dei ragionamenti per modificare lo status quo».