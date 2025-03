Bradisismo, raddoppiate richieste di acquisto a Licola, Varcaturo e Lago Patria «È in corso un cambiamento radicale»

POZZUOLI – La richiesta di immobili da acquistare a Licola, Varcaturo e Giugliano è raddoppiata rispetto a un anno fa e gran parte degli acquirenti provengono da Pozzuoli e Bagnoli, le zone più colpite dal bradisismo. E’ quanto fa sapere Osvaldo Storino, Real Estate Manager di “Invest Immobiliare”, agenzia che gestisce immobili tra Pozzuoli e Giugliano. Si tratta di una fetta di mercato che lascia ancora spazio a qualche buona occasione per chi compra con prezzi che oscillano in media tra 180mila e 200mila euro per un appartamento e da 250mila euro a salire per un villino familiare. «È in corso uno spostamento da Pozzuoli, segnale di un cambiamento radicale – spiega Storino – Negli ultimi 15-20 giorni abbiamo registrato un’impennata di compravendite tra Licola, Varcaturo e Giugliano che mai si era vista prima d’ora. Gli acquirenti provengono tutti dalla zona della Solfatara, da Bagnoli e da Pozzuoli centro. Si tratta per lo più del ceto medio, famiglie che hanno deciso di spostarsi definitivamente, non più per brevi periodi come hanno fatto in passato».